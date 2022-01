21 veces Nadal: las postales del viaje que tiene al español en lo más alto del tenis mundial

La conquista de su segundo Australian Open no solo cambió la vida de Rafael Nadal, sino que provocó un giro de proporciones históricas en el mundo del tenis. El título conseguido en Melbourne, lo deja como el hombre con más Grand Slam en el planeta. Una marca que comenzó en un lejano 2005 y que no ha discriminando superficies ni torneos. Ya lleva al menos dos de cada uno y no se detiene. Aquí un resumen de lo realizado por el manacorí.

París, la ciudad más importante de su carrera

Roland Garros es y será su torneo. En la arcilla parisina se ha escrito gran parte de la historia de Rafa en el circuito. y es que allí explotó y terminó transformándose en un mito. Ya son 13 Copas de los Mosqueteros para el balear, quien ha levantado el trofeo en tres décadas distintas.

Por años se dijo que Nadal era invencible sobre la Phillipe Chatrier, algo que el tiempo ha demostrado que no parecía una exageración. En sus cuatro primeras participaciones en el Slam frances, el manacorí terminó levantando el trofeo. de 2005 a 2008 nadie pudo derrotarlo en la ciudad de luz. De hecho, hasta el día de hoy solo presenta tres derrotas en Roland Garros. La primera en 2009 ante Soderling, mientras que las otras dos se las propició Novak Djokovic en las ediciones de 2015 y 2021.

Títulos conseguidos: 13 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020)

Rafael Nadal y Mariano Puerta, en la premiación de Roland Garros 2005, su primer Grand Slam. Foto: AP.

Wimbledon, su sueño

Por internet da vuelta una entrevista de Nadal con 14 años. Entre las preguntas que le realiza el reportero a un joven Rafael, está la de cuál es el torneo que sueña con ganar. El español, que ya vestía Nike en ese época, no duda: Wimbledon.

Y en el césped británico llegó el que es Grand Slam más importante de su carrera. Fue en 2008, cuando tras haber caído dos años seguidos en la final ante Federer, tomó su revancha. Cinco sets a pura emoción, donde ganó los dos primeros, perdió los siguientes y derrotó el reinado del suizo en la catedral cuando la noche ya amenazaba con suspender el encuentro. Para muchos expertos, el mejor partido de la historia. En 2010 volvería a levantar el título tras vencer a Tomáš Berdych.

Títulos conseguidos: 2 (2008, 2010)

Julian Finney (Getty Images)

Nueva York, donde conquistó los cuatro

El US Open es el segundo Grand Slam que más veces ha conquistado y sorprendentemente el que más le costó capturar por primera vez. Fue en 2010, cuando logró vencer a Djokovic en cuatro sets, y puso los cuatro grandes en su recamara. Con 24 años ya había tocado el cielo.

Tras esa obtención, volvería a repetir los festejos en la Gran Manzana en 2013, 2017 y 2019, dejando en claro que Rafa no solo es un jugador de arcilla.

Títulos conseguidos: 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

Rafael Nadal, junto a Rod Laver, tras ganar el US Open de 2019. Foto: usopen.org.

Australia: pesadilla y gloria

El Open de Australia de 2022 quedará marcado en el corazón de Nadal, él mismo lo dijo en la rueda de prensa cuando levantó el trofeo. Pero aquello no quita el pasado oscuro del balear en Melbourne. Pese a que conquistó el trofeo en 2009 ante Federer (ahí se produjo el recordado momento de las lágrimas de Roger), después solo llegaron derrotas para él. Cuatro finales perdidas eran un saldo que motivaba al español a volver a tocar el cielo en Oceánia.

Hoy la vida le devolvió la mano y le hizo vivir el logro más grande su carrera en la Rod Laver Arena. Con 21 títulos, come solo en la mesa. Entre los hombres, nadie más tiene ticket para ese sitial.

Títulos conseguidos: 2 (2009, 2022)

(Photo by Martin KEEP / AFP)