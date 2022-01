El campeonato de los viejos rockeros

La edad dejó de ser tema para la práctica del deporte de alta competencia, en cualquier disciplina. Ya no es llamativo ver a un atleta de cuatro décadas destacarse en algún ámbito. En el fútbol también sucede. Es cosa de mirar lo que ocurre en Italia. El viernes, Gianluigi Buffon cumplió 44 años y sigue vigente en el arco del Parma (el equipo donde emergió), en la Serie B. Es el meta con más paradas de la liga (73) y el que más penales atajó (2). “No me voy a retirar porque un partido sale mal. ¿Todos los demás no cuentan? Pero yo vivo por estas cosas, me dan energía”, declaró recientemente Gigi, alguien que le ha hecho el quite constantemente al retiro.

Hay una frase que reflota en el fútbol cada vez que se define una copa: los jóvenes ganan partidos y los mayores ganan campeonatos. De cara al Torneo Nacional 2022, que arranca el próximo fin de semana (tras un verano turbulento por el caso Melipilla y la definición de la promoción), no solo hay una importante cuota de juveniles, para cumplir con el minutaje Sub 21 requerido por el reglamento. También están los experimentados, que no son pocos. Haciendo el conteo hasta el cierre de esta nota, hay 26 futbolistas de 35 años o más en los planteles de los 16 clubes de Primera División. Son los ‘viejos rockeros’ que le pondrán otro ritmo al certamen local, en las postrimerías de sus dilatadas carreras.

La Región de Coquimbo tiene a los dos futbolistas de más edad del campeonato nacional, que están en la barrera de los 40. El ascenso de Coquimbo Unido y su posterior renovación con los piratas devolvió a la categoría de honor a Esteban Paredes (41). Aunque asomó como opción su eventual retorno a Colo Colo, el artillero se queda en el Barbón, institución que apostó por los “veteranos” para 2021 con el fin de subir rápido (Matías Cano, Rodrigo Millar, Carlos Carmona, Fernando Manríquez, Jean Beausejour). Y resultó. En el puerto, tendrá como compañero a Gonzalo Jara (36), una de las 17 incorporaciones de Coquimbo para la liga. Con distancia, se trata del elenco que más se ha reforzado.

El archirrival también recurre a un goleador de mil batallas. Humberto Suazo (40) volvió a Deportes La Serena tras unos meses en México. Llegó a Raya2, la filial del Monterrey que juega en la Liga Expansión, donde jugó 10 partidos y convirtió un gol. La estadía fue breve y regresó a la tienda granate, en donde supo destacar pese a estar solo una rueda. Fue el segundo con más asistencias del torneo, con ocho.

Humberto Suazo, 40 años, y Matías Fernández, 35 años (La Serena). FOTO: AGENCIAUNO

“Me siento mucho mejor que la vez pasada. Tengo una mayor responsabilidad sabiendo que me fui a mitad de torneo, pero hemos hecho una pretemporada muy buena y estamos en condiciones para darle alegría a la gente del club... No queda nada más que demostrarles en la cancha por qué uno está aquí”, explicó hace días Chupete, quien retoma su nexo histórico con Matías Fernández (35).

Sobre su relación con el 14, dijo: “Siempre compartimos con el respeto de siempre. Cada vez que veo a Matías, para mí es un orgullo tremendo, después de jugar tantos años juntos en Colo Colo, la Selección y acá en La Serena. Ojalá poder quedar en la historia de la institución”.

El podio de los más longevos lo completa Martín Cortés (39), volante que retornó a Curicó Unido, lugar donde es un histórico. Volvió al Maule tras una temporada en la Universidad de Concepción. Después de que se confirmara su permanencia en Primera, el cuadro tortero ha sumado siete refuerzos. El más reciente es el delantero argentino Rodrigo Holgado, ex Audax Italiano.

La UC y los demás

Pese a que tenía contrato vigente, la continuidad de José Pedro Fuenzalida (36) fue tema en Universidad Católica una vez que se consumó el tetracampeonato. Finalmente, el Chapa se quedó y es uno de los referentes de los franjeados, el capitán y el más ganador de la institución.

José Pedro Fuenzalida, 36 años (Universidad Católica). FOTO: AGENCIAUNO

La UC es el plantel con más “veteranos”: cuatro. Además de Fuenzalida, están Germán Lanaro (35), Fabián Orellana (36) y Nicolás Peranic (36). El ex golero de Melipilla es uno de los refuerzos de Cristian Paulucci, tal como Sebastián Galani y Lucas Melano. Los cruzados siguen buscando en el mercado, más aún cuando desde México vienen por Valber Huerta.

Después, aparecen tres elencos que tienen a tres jugadores con más de 35. Uno es La Serena. Además de Suazo y Fernández, cuentan con Rodrigo Brito (38). Otro es Coquimbo, que tiene a Paredes, Jara y al golero Guillermo Orellana (35). El tercero es Everton, representante nacional en la Copa Libertadores, con Julio Barroso (37), Fernando Saavedra (35) e Ismael Sosa (35). El Chuco retorna a la liga chilena, tras su buena estadía en Católica, para darle poder ofensivo a los ruleteros, sobre todo tras la salida de Cecilio Waterman. El panameño se fue a Cobresal.

Si de ‘viejos rockeros’ se trata, hay que mencionar a Palestino, por las presencias de Luis Jiménez (37) y Carlos Villanueva (35). El caso del Mago fue tan particular como extenso. En un inicio, el jugador no iba a continuar en la tienda árabe, sin embargo terminó arreglando su renovación por una temporada más, posponiendo la idea de un retiro que rondaba su mente.

“Pensaba retirarme. Siempre he dicho que me gustaría terminar jugando de buena manera. Me lesioné en la Selección en septiembre, me rompí el tobillo, tuve un esguince exterior e interior y no paré de jugar. Después de eso me vino la pubalgia y fue una situación muy incómoda para mí, no quería tener un contrato sin poder ser un aporte”, declaró Jiménez en TNT Sports. Añadió que una conversación con su círculo íntimo influyó para que continuara, a lo menos, un año más.

Luis Jiménez, 37 años (Palestino). FOTO: AGENCIAUNO

Si de golpes al mercado se trata, los de La Cisterna dieron el más sonoro, hasta el minuto, con la contratación de Gustavo Costas. El técnico argentino dirigirá por primera vez en el fútbol chileno y cuenta con una larga y laureada trayectoria, siendo campeón en cuatro ligas de Sudamérica (Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia).

En el grupo de los 26 también hay que contar a ilustres como Christian Vilches (38) y Sebastián Sáez (37) en Unión La Calera, Miguel Pinto (38) en Unión Española, Roberto Cereceda (37) en Audax Italiano, Osvaldo González (37) en Huachipato y Pablo Hernández (35) en O’Higgins.

Colo Colo y la U

De cara al próximo campeonato, Colo Colo y Universidad de Chile tienen algo en común: ninguno tiene en su plantel a un jugador mayor de 35 años. Ambos le han dado una fuerte renovación a sus respectivas plantillas.

Ya sea por necesidad o por una apuesta real, lo concreto es que el Cacique ha dado tiraje a sus juveniles. Tiene a lo menos 10 alternativas para cumplir con los minutos Sub 21 obligatorios por norma. El mayor del equipo albo es el venezolano Christian Santos, con 33, que ni siquiera tiene asegurada su permanencia en Macul. Hoy es el sexto extranjero.

Gustavo Quinteros tuvo la ventaja de contar con plantel completo en la pretemporada realizada en Argentina. Incorporaron a Esteban Pavez, Cristián Zavala y el argentino Juan Martín Lucero, el 9 que tanto pidió el entrenador.

A diferencia del campeón de la Supercopa, la U no tiene su plantilla completa. Eso sí, Azul Azul ha ido hacia la dirección de rejuvenecer el equipo. Los jugadores de más edad en los laicos tienen 34 años: el meta Hernán Galíndez (ad portas de clasificar al Mundial con Ecuador) y el mediocentro Felipe Seymour.

Hay otro grupo selecto de experimentados que dejó la Primera División. Unos se fueron al torneo de Ascenso: Roberto Gutiérrez (38) a Cobreloa, Fernando Hurtado (38) a Wanderers, y César Cortés (38) a Magallanes. Mientras Joaquín Larrivey (37) y Ramón Fernández (37) se fueron del país, un insigne de La Roja como Jean Beausejour (37) optó por el retiro.

Lista de los futbolistas con 35 años o más: