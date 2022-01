Gerente de Huachipato: “El acuerdo que tenemos con la U por Israel Poblete e Ignacio Tapia es total”

La Universidad de Chile del técnico colombiano Santiago Escobar sigue tomando forma. A poco más de una semana del inicio del Torneo Nacional 2022, el club estudiantil se hizo con los servicios de Israel Poblete e Ignacio Tapia, ambos jugadores de Huachipato.

Tal como confirmó el gerente general de los acereros, Jorge Correa, a El Deportivo, los dos futbolistas tienen todo acordado para llegar a la entidad laica en los próximos días. “El acuerdo que tenemos con Universidad de Chile por Israel Poblete e Ignacio Tapia es total. Estamos en ese proceso de la redacción de contratos, con los abogados, que puede durar un día o dos, pero el acuerdo ya está con la U”, sostuvo el ejecutivo del elenco de Talcahuano.

Según reveló Correa, la operación implica la compra de los pases de Tapia y Poblete, aunque prefirió no revelar los porcentajes que adquirió Universidad de Chile. “Faltan los detalles de los contratos. Nosotros damos la operación por hecha. Ya están acordados los valores, los porcentajes. Entiendo que ellos acordaron los sueldos con los jugadores. Si no estuviera este acuerdo, no estaría hablando”, sostuvo.

Asimismo, explicó que cuando negocian con la U, siempre lo hacen en buenos términos, ya que existe una buena relación con Azul Azul, por lo que valoró el acuerdo. “Cuando tengo un acuerdo con Universidad de Chile, doy por sentado que se hará. Nunca ha pasado que se ha llegado a un acuerdo y luego cambie alguna condición”, dijo.

Finalmente, el gerente acerero tuvo palabras en referencia al posible fichaje de Cristián Cuevas en Universidad Católica. En ese sentido, fue enfático en explicar que el lateral izquierdo terminó contrato, por lo que si el tetracampeón del fútbol chileno busca sus servicios debe negociar directamente con el futbolista.

“Él fue el único jugador que terminaba contrato con nosotros. El resto del plantel tenía contrato vigente. No estamos nosotros de por medio”, concluyó.