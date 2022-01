Martín Lasarte: “Estamos al debe. Tenemos la posibilidad que tenemos, es complicada. Vamos pelear por ella”

Lasarte no la pasa bien. El uruguayo está viviendo horas clave en el banquillo de la Roja y el próximo martes 01 de febrero ante Bolivia tiene un desafío vital para seguir soñando con una posibilidad de llegar a Qatar. Tras la dura derrota propinada por Argentina, Machete sabe que no traer los tres puntos de La Paz es una sentencia de muerte.

Por ello, en conferencia de prensa el estratega uruguayo tuvo palabras para todo. Primero, se refirió a la situación de Eduardo Vargas y a su posible reemplazo.

“Hasta el día anterior del partido, participó de manera normal. Durante el partido, con el cuerpo caliente, hacen que un dolor solo sea eso. Pero al final del partido las situaciones son otras. Ayer no estaba en condiciones para trabajar. Estaba apartado con hielo, y la decisión fue que no iba a llegar a condiciones al partido, por lo que lo más lógico era liberarlo. En la medida que hay futbolistas que juegan más recurrentemente y no pueden competir, es una baja. Eso le da la oportunidad a otros compañeros, como Joaquín Montecinos, Víctor Dávila, Jean Meneses. Tenemos algunos otros compañeros que nos pueden dar una mano para suplir la ausencia de Vargas”, partió diciendo el estratega.

Sobre el partido ante Bolivia y lo que significa el encuentro, el DT explicó que están con la obligación de ganar y que tuvo que mejorar el ánimo después de la derrota ante la albiceleste.

“La obligación como conductor siempre es, transcurridas unas horas del partido, tratar de mejorar el clima anímico. Desde ese lugar sentimos que es necesario entender que tenemos una oportunidad. Está lo negativo que sería si es que no logramos ganar, pero nosotros pensamos en lo positivo que sería si es que logramos ganar. Así y todo seguiría siendo comprometido, pero nos daría otro aire que hoy no tenemos. En eso están enfocados nuestros sentidos, en lograr la integración, la estrategia y el sistema más adecuado posible para un partido que tiene unas características distintas a las de otros. La gente entrenó muy bien y quedamos contentos por eso”, explicó.

Seguido a eso, Machete también comentó lo que ha sido jugar y adaptarse a Calama.

“Primero está la sensación personal de cada futbolista. El primer y segundo día de entrenamiento, algunos hablaron de un pequeño ahogo. Todos comentaron la velocidad del balón, los pases al espacio, el tema del remate. Todos estos aspectos los hemos puesto en los entrenamientos. Al final es lo de siempre. Es el resultado el que te marca. Tengo la sensación de que se han ido adaptando y que las cosas para ellos son mucho mejores. Hemos notado que hay cosas que han ido saliendo mejor”, sostuvo.

Consultado por el alto nivel mostrado por el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, el estratega reconoció el hecho de que ha tenido un gran rendimiento con Chile. Si bien no quiso explicitar si sería titular o no, dio luces de que podría ser de la partida ante los bolivianos.

“Gabriel fue llamado por una situación de emergencia, y lo hizo bien. Fue a ese microciclo y lo hizo muy bien. Y su ingreso el otro día lo volvió a ratificar. De no mediar la posibilidad de que Mena no esté al cien, la posibilidad de Gabriel nos deja tranquilos. Lo vemos bien, maduro, sereno y confiado. Es una confianza que transmite a sus compañeros también. Me han hecho comentarios elogiosos con respecto a él. Estamos muy tranquilos y contentos con lo que nos está dando”, dijo.

Machete también se refirió a la forma de jugar que ha tenido al mando de la Roja. En ese sentido, explicó que no es lo mismo entrenar a una selección que a un club y que de igual forma ha visto elementos que le permiten hacerse ilusión con lo que resta de clasificatorias.

“Lamentablemente la diferencia grande que tiene entrenar una selección a entrenar a un equipo es la cantidad de posibilidad que tienes en el día a día. Más entrenador eres seleccionador. La sumatoria de citaciones y veces que te vas encontrando, te da determinadas pautas. Nosotros sentimos que hay cosas que se van afiatando y haciendo recurrente. Frente a equipos de mayor envergadura nos ha costado. Para mí hicimos un gran partido contra Brasil en Santiago, pero perdimos”.

Luego, agregó de que siente que la Roja está al debe en estas clasificatorias y que lucharán hasta el final por la posibilidad de ir a Qatar.

“Al final, te queda esa sensación de que vale poco. Estamos lógicamente al debe. Tenemos la posibilidad que tenemos, es complicada, pero es, y vamos pelear por ella. Tenemos mucha confianza en hacer un buen partido y tener el resultado que queremos para volver a Santiago con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final”, indicó.

Finalmente, agradeció el apoyo que la gente y los hinchas la han dado en Calama.

“El apoyo incondicional de la gente. No es fácil brindar un mensaje de apoyo y positivo, cuando no le diste el resultado que quería la gente y que se necesitaba. El banderazo que vimos acá. Todo eso ha sido Calama. Los elogios y las muy buenas palabras toda la gente que ha colaborado para que el campo de juego esté como esté. La verdad que no tengo otras palabras que: gracias. Estoy convencido de que nos iremos para Bolivia con un golpe de energía muy fuerte por parte de la gente de Calama. Nos hace pensar que lo de Calama puede seguir siendo opción”.