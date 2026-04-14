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    Diablos y Diablas Junior dan un nuevo paso hacia el Mundial 2027 en la Copa Panamericana de Santiago

    Las selecciones chilenas de hockey sobre césped Sub 21 vencieron a Venezuela y México, respectivamente, en el torneo que entrega tres cupos a la cita planetaria del próximo año.

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    Foto: WorldSportPics/ Rodrigo Jaramillo. Rodrigo Jaramillo

    Diablos y Diablas Junior cumplieron con el primer objetivo de instalarse en las semifinales de la Copa Panamericana Junior Santiago 2026. Con dos importantes triunfos en el comienzo de la segunda semana de competencias, Chile festejó por partida doble en el Centro Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

    A primera hora, la selección chilena masculina Sub 21 se impuso a Venezuela por 12-0. La gran figura del encuentro fue el defensor Gaspar Fosalba de Universidad Católica, quien anotó cuatro conversiones frente al elenco visitante.

    El resto de las anotaciones del equipo de Maximiliano Días las inscribieron Tomás Hasson (x2), Rafael de Witt (x2), Sebastián Loehnert, Vicente Wilhelmy, Ignacio Fariña y Tomás Rodríguez.

    “Fue un partido difícil donde costó abrirlo. Al final pudimos fluir como equipo, nos pasamos bien la pelota e hicimos los goles. Ahora nos preparamos para enfrentar a Canadá y así tener un mejor cruce en las semifinales”, analizó Fosalba pensando ya en el duelo de este miércoles 15 de abril ante los norteamericanos (19.00 horas).

    Las Diablas Junior también clasifican a semifinales

    Luego del triunfo de los varones, las Diablas Junior se impusieron sin mayores sobresaltos a México en un reñido encuentro que completó la octava jornada de competencias.

    Con goles de Javiera Sáenz, Trinidad Escobar e Isidora Caravia, el elenco que conduce Mariano Moras llegó a siete unidades en cuatro presentaciones para asegurar su paso a las semifinales de este certamen que entrega tres cupos al Mundial 2027.

    “Nos ha costado bastante, así que vamos a celebrar este triunfo con el objetivo en mente de clasificar. No podemos desenfocarnos, nos quedan varios partidos en el camino y no tenemos nada que perder contra Argentina”, expresó Caravia, la mejor jugadora del pleito ante las norteamericanas.

    El próximo partido de las Diablas Junior será este martes 14 de abril a las 19:00 horas frente a las “Leoncitas” trasandinas.

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