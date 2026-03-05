Pese a mantenerse invictos: los Diablos empatan ante Francia y quedan eliminados del Clasificatorio para el Mundial

Los Diablos no pudieron completar una jornada redonda en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler, en el Estadio Nacional. La selección masculina necesitaba un triunfo para superar la fase de grupos y avanzar de ronda en el Clasificatorio para el Mundial de la disciplina, pero consiguió un batallado empate, por 3-3. Se acaba el sueño mundialista, a diferencia de las Diablas, que tiene su opción más viva que nunca.

Chile venía de igualar con Gales y con Escocia, ambos encuentros por 2-2. Por ende, la victoria era un obligación para meterse en semifinales y pelear por la clasificación a la cita planetaria. Sin embargo, pese a no registrar ninguna derrota en todo el certamen que se está disputando en territorio nacional, los Diablos perdieron su opción. Ahora, competirán por el quinto puesto.

Un apretado encuentro

El combinado nacional comenzó de gran manera en Ñuñoa y se puso adelante en el marcador gracias a una anotación de Juan Amoroso, sobre el final del primer cuarto. En tanto, Victor Charlet terminó por igualar las acciones en el inicio del segundo cuarto.

Vicente Goñi ilusionó a los Diablos con un tanto, pero el propio Charlet y Benjamin Marqué remontaron para los galos. Y si bien Amoroso anotó el empate y selló su doblete sobre el cierre del encuentro, el resulado no alcanzó. El 3-3 no fue suficiente para que la selección masculina avanzara en el Premundial de Hockey.

Francia y Gales clasificaron a semifinales en el Grupo A, mientras que Irlanda y Polonia avanzaron en el B. Por su parte, los Diablos definirán puestos entre el quinto y octavo a partir de este viernes 6 de marzo, cuando enfrenten a Canadá.