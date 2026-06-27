Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

En el último turno de la jornada de viernes en el Mundial 2026, se definió el grupo G. Y con sufrimiento. Bélgica y Egipto son los clasificados a dieciseisavos de final, ocupando la primera y segunda posición, respectivamente. La zona más pareja recién entregó certezas en el cierre. Irán estuvo muy cerca.

En Seattle, los egipcios entraron a la cancha con la clasificación en el bolsillo (con cuatro puntos) como mínimo siendo tercero, luego de la derrota de Uruguay con España y el hecho de que la Celeste, tercero del grupo H, hizo solo dos unidades. Pero la intención del elenco africano era asegurar la primera posición. Logró un sufrido empate 1-1, pasando finalmente como segundo.

El arranque fue positivo porque abrió el marcador en los 5′ mediante el tanto de Mahmoud Saber, con un remate de zurda. El balón le pasó entre las piernas al arquero Beiranvand, figura en el empate iraní con Bélgica, y se coló en el primer palo.

La respuesta de los persas llegó prontamente. En los 9′ se sanciona un penal, por infracción en contra de Mehdi Taremi. El mismo ariete ejecuta la pena máxima, sin embargo el portero Shobeir se lanza hacia su izquierda y contiene el remate. Aquello no desanimó a Irán, que encontró el empate en los 14′ con el gol de Ramin Rezaeian.

Si el primer tiempo tuvo un trámite repartido, el complemento contó con un Egipto superior. Antes de la hora de partido, el técnico Hossam Hassan sacó a Mohamed Salah, el buque insignia de la selección. No obstante, no lograba acertar ni reflejar aquello en chances concretas.

Irán se acordó tarde de atacar. En los descuentos anotó el 2-1 por Shoja Khalilzadeh. Eso metía a los asiáticos como segundo de su zona. Sin embargo, el tanto se anuló por fuera de juego.

Bélgica, líder

En Vancouver, Bélgica hizo los deberes. Tenía que ganar y lo hizo con holgura, por 5-1 sobre Nueva Zelanda. Si bien el duelo terminó con un resultado importante, a los Diablos Rojos les costó destrabar el encuentro, básicamente por impericia. Le costó en la definición, incluso dentro del área.

En los 28′, el cuadro europeo logró acertar gracias a Leandro Trossard. Así se fueron al descanso. En la segunda parte, los belgas ampliaron las distancias con los oceánicos.

En los 50′, nuevamente Trossard apareció en el marcador, con una dosis de fortuna al quedarle el balón listo para definir al palo del meta Crocombe. Más tarde, en los 66′, Kevin De Bruyne dio con el marco y anotó el 3-0 con un disparo bajo.

Para el tramo final del juego, llegarían más emociones en las áreas. En los 84′, los neozelandeses descontaron mediante Elijah Just. Con esto, Bélgica pasaba a ser segundo por el factor de los goles a favor, ante la igualdad de puntos y diferencia de gol. Pero dos minutos después, apareció Romelu Lukaku, quien había ingresado recién, para meter un cabezazo y hacer el 4-1. Otra vez, los belgas liderando. El quinto fue de Saelemaekers.

Entonces, Bélgica pasa primero con 5 puntos y espera por un tercero. Mientras que Egipto, como segundo (también con 5 unidades), enfrentará a Australia, el viernes 3 de julio, en Dallas. Esa llave va en octavos con el vencedor de Argentina - Cabo Verde. Irán deberá esperar por los resultados del sábado para conocer si entra como tercero.