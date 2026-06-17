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    Austria sufre más de lo necesario para imponerse contra la debutante Jordania en el Mundial

    El elenco europeo consiguió imponerse por 3-1 en el encuentro válido por el Grupo J de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Song Haiyuan

    La selección de Austria se midió la madrugada de este miércoles contra el debutante equipo de Jordania en el Mundial de Norteamérica 2026 y acabó consiguiendo un triunfo que les permite tomar confianza en el Grupo J, donde también están Argentina y Argelia.

    A pesar de que los asiáticos tuvieron las primeras llegadas claras del encuentro en el minuto 2 y 17, fueron los europeos los que abrieron el marcador. Romano Schmid recibió el balón en el borde del área y remató para batir la resistencia del portero tival en los 21′.

    Jordania, entonces, se fue con todo en busca del empate, pero aquello acabaría sucediendo recién en el minuto 50 del segundo tiempo. Ali Olwan sacó un ajustado remate que, tras golpear en el poste, significó la igualdad parcial.

    Pero todo ese esfuerzo se acabó derrumbando en los 76 con un autogol de Yazan Al Arab en su intento por despejar el balón, terminó cabeceando el balón descolocando al guardameta.

    Ya en el tiempo extra, y tras la revisión del VAR, el árbitro cobró un penal para Austria que Marko Arnautovic terminó transformando en gol en los 90+12′, obteniendo la victoria final.

    Tras el partido, el entrenador del combinado alpino, Ralf Rangnick, comentó que “esperaba a una Jordania fuerte, pero jugaron incluso mejor de lo que preveíamos. Fue un trabajo extremadamente duro. Jordania nos lo puso realmente difícil. Nos costó entrar en el partido y no empezamos a jugar realmente bien hasta la mitad de la segunda parte. Se nota que en un Mundial la tensión es diferente, hay otra energía (...) Al final, ganamos de forma merecida”, resumió.

    Añadió que “hemos empezado bien, y, a partir de mañana, nos prepararemos para Argentina. Hoy hemos visto la calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón”, apuntó.

    Por su parte, el capitán David Alaba expuso que “queríamos ganar el primer partido de este torneo para tener un buen comienzo, y lo hemos conseguido. Sabíamos que estamos en un Mundial y que aquí no hay rival fácil. Definitivamente no nos lo pusieron fácil, trabajaron muy bien como bloque”, remarcó.

    “Parecimos un poco nerviosos en algunas fases del partido. Tuvimos nuestros momentos altos, pero también fases en las que sin duda podemos hacerlo mejor. Al final del día, sin embargo, ganamos merecidamente. Somos conscientes de que el próximo partido no será más fácil”, añadió el capitán.

    A su vez, el volante Romano Schmid declaró sentirse “realmente feliz de que hayamos ganado hoy. Por momentos fue un partido muy, muy difícil. Nos dejaron mucho el balón y se quedaron al acecho para salir al contraataque. Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores”.

    El partido entre Austria y Argentina está programado para este lunes 22 de junio a partir de las 13.00 horas de Chile.

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