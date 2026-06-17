“Irreconciliables diferencias con Kegevic”: directores renunciados a la Federación de Tenis explican su salida

El tenis chileno vive un remezón. Los directores que renunciaron a la federación emitieron una declaración pública para explicar las razones de su salida. La situación se da pocos días de la elección que dio como presidente a Milovan Kegevic.

La renuncia fue presentada el 12 de junio por Eugenia Fernández, Cristóbal O’Ryan, Francisco Puelma, Iván Navarro y Felipe Ortiz. “En razón de irreconciliables diferencias con la forma y el fondo de la candidatura del actual presidente electo Milovan Kegevic Bustamante”, señala el comunicado emitido por los directores.

“Los antecedentes de público conocimiento, difundidos ampliamente por la prensa y constatados en el sistema del poder judicial, nos han llevado a la convicción de que no podemos continuar formando parte de una directiva que no se apega a los valores esenciales del tenis chileno, particularmente en lo relativo a la probidad, transparencia y credibilidad institucional”, añade el texto.

“Hemos puesto a disposición del Instituto Nacional de Deportes (IND) y de la Comisión Electoral todos los antecedentes documentales y jurídicos que respaldan estas situaciones, con el objeto de que se adopten las medidas correspondientes en resguardo de la legalidad y de los valores del deporte chileno”, sostuvieron.

Además, descartaron que la decisión esté relacionada con diferencias personales. “Nuestra decisión no responde a una lógica de conflicto personal ni de oposición política, sino a una convicción de fondo: creemos en un tenis chileno unido, moderno, transparente y con credibilidad institucional, y consideramos que hoy no están dadas las condiciones para representar ese proyecto desde la actual directiva electa”, señalaron.

Milovan Kegevic.

La crisis se produce luego de la elección de Kegevic como nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile. El dirigente enfrenta una causa penal vinculada al club Valle Dorado, donde se le acusa de apropiación indebida y de la presunta falsificación de una firma. Además, registra denuncias por violencia intrafamiliar.

Entre los cuestionamientos planteados por los renunciados se encuentran la representatividad de algunas asociaciones que participaron en el proceso electoral y observaciones respecto de integrantes de la lista que respaldó a Kegevic. Otro de los temas que ha generado debate es la propuesta del nuevo presidente de distribuir parte de las utilidades de la Copa Davis entre las asociaciones afiliadas a la federación.

El timonel defendió esa última idea en una entrevista con El Deportivo. “Hay gente malintencionada que dice ‘oye, le ofreciste dos millones y medio de pesos a cada asociación’. Yo ofrecí que el 60% de los recursos y utilidades de la Copa Davis quedaban para la federación y el 40% se repartía entre todas las asociaciones del país”, expresó.

También se refirió a sus líos judiciales. “Hay algunos temas, nimiedades... Yo pertenezco a una ONG que lucha por el desarrollo de Quintero y el medioambiente. Se recibió hace un tiempo ropa para regalar a los pescadores y hay algunas cosas que cerrar con la aduana con respecto a papeles, códigos arancelarios. Hay unas cosas que no se han cerrado, pero todo se enmarca en ayudar. También hubo un problema con una minera, donde trabajé. y alguien me dijo ‘eres famoso, te voy a tirar una querella’. Me da lo mismo, le dije. El Milovan tú sabes cómo es, un poquito impetuoso (...). Mandé a la cresta en algún minuto a gente y esa gente tomó revanchismo y al final se solucionó todo, no le debo ningún peso a nadie. Ya no soy representante legal de la ONG”, dijo.