Ahora va por Marruecos: Países Bajos vence a Túnez y se queda con el Grupo F del Mundial

Países Bajos refrendó su chapa de favorito. El cuadro tulipán no tuvo mayores dificultades para vencer por 3-1 al eliminado Túnez para terminar primero en el Grupo F y avanzar a la segunda fase, donde se medirá a la selección de Marruecos, el martes 30 de junio.

Aunque el equipo africano salió empecinado en mejorar la pobre imagen que dejó en sus dos duelos anteriores. Es más, el reloj apenas superaba el minuto de juego cuando falló una gran ocasión de abrir tempranamente la cuenta con el potente remate de Ismael Gharbi que se fue sobre el arco.

Países Bajos prontamente paró en seco la vehemencia de los cartagineses. Segundos más tarde, Denzel Dumfries centró desde la derecha y Ellyes Skhiri anotó en su propio arco para abrir la cuenta, antes de los 3 minutos.

Lapso en el que la Naranja Mecánica fue un verdadero torbellino para las Águilas de Cartago que se vieron agobiadas por el volumen ofensivo de uno de los grandes candidatos al título, de acuerdo con las predicciones de los algoritmos.

Así, los dirigidos de Ronald Koeman no demoraron en anotar el segundo. A los 7 minutos, un tiro libre al área y una serie de rebotes dejó el balón en posesión de Brian Brobbey para que el delantero del Sunderland inglés anotara su tercer tanto en el certamen.

Con la mitad de la tarea hecha, los Tulipanes bajaron la intensidad. Administraron la ventaja desde la posesión de la pelota y comenzaron a tocar más en la mitad de la cancha para irse con una cómoda ventaja al descanso.

A paso firme

En el comienzo del tiempo complementario, el cabezazo de Hazem Mastouri a los 54 minutos permitió el descuento de los africanos, además de poner cierta dosis de incertidumbre en el marcador y en el futuro del Grupo F, cuando Japón ya había abierto la cuenta ante Suecia.

Sin embargo, la escuadra naranja despejó rápidamente esas dudas. Pasada la hora de partido, a los 62’, un tiro libre permitió el cabezazo de Jean Paul van Hecke para poner el 3-1, en la primera conquista del zaguero del Brighton inglés en la competición.

Conquista que mató las pretensiones de las Águilas. Es más, fue el elenco neerlandés el que estuvo más cerca de aumentar. A los 66’, el remate del volante Tijjani Reijnders dio de lleno en el horizontal. Instantes más tarde, el mismo volante de Manchester City probó al meta Aymen Dahmen, quien respondió ante la exigencia.

En los minutos finales quedaron aún más de manifiesto la supremacía de los europeos. Pero el marcador no se volvió a mover, Países Bajos ganó 3-1 en Kansas City con el arbitraje de la mexicana Katia Itzel García y avanza con paso fuerte.