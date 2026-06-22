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    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda

    En Vancouver, el elenco africano dio vuelta el partido para quedarse con un merecido triunfo de 3-1. El exjugador del Liverpool anotó un golazo. De esta manera, los Faraones se ponen en el primer lugar de la zona.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda / Xinhua Meng Yongmin

    El grupo G del Mundial 2026 es de los más parejos. Tanto así que los primeros tres partidos de la zona acabaron empatados. Así sucedió en el segundo turno del día, entre Bélgica e Irán, en Los Ángeles. En un escenario de tanta paridad, Nueva Zelanda y Egipto tenían una oportunidad para distanciarse. En Vancouver, el cuadro africano remontó para obtener una gran victoria de 3-1 y quedar arriba de todos en esta zona.

    Los Faraones salieron con Mohamed Salah jugando detrás de Omar Marmoush, el más adelantado en ofensiva. Por nombres, los egipcios podían tener un plus. Sin embargo, el partido tenía previsto un arranque distinto. Porque los All Whites sorprendieron con un inicio atacando y generando chances.

    Mediante la pelota detenida, los oceánicos pegaron primero. Minuto 15 y Finn Surman gana por arriba para meter un cabezazo limpio, tras córner del mediático Tim Payne, y abrir el marcador. Ese resultado parcial dejaba, para sorpresa de la mayoría, a los neozelandeses en el primer lugar de una zona que cuenta con Bélgica como la principal potencia (que no se ha dado todavía en el torneo).

    Egipto empezó a buscar el empate infructuosamente. No tuvo grandes ocasiones para concretarlo. En los 26′, Marmoush sacó un remate que contuvo el golero Crocombe. Luego, en los 35′, un tiro libre de Mo Salah se fue por poco. Los africanos no aprovechaban la pelota detenida a favor, que se generaba a raíz de las constantes infracciones de Nueva Zelanda.

    Para el segundo tiempo, la supremacía egipcia se iba a notar con más fuerza. Ante la necesidad de remontar el marcador, se paró más arriba en la cancha y fue acorralando al rival. Los All Whites fueron de más a menos durante el compromiso. Lo que le faltaba al elenco dirigido por Hossam Hassan era dar con el arco. Y se iba a producir.

    En los 59′, Mostafa Zico puso el 1-1 con un cabezazo, conectando un gran centro del lateral derecho Hany. Por lo que produjo fundamentalmente en el segundo periodo, no era justo que Egipto fuese en desventaja. La remontada se concretó en los 67′, gracias a su líder futbolístico. Mohamed Salah anotó un golazo, definiendo con un tiro bajo tras combinación con Zico.

    La victoria de los Faraones quedó sentenciada en los 82′, cuando Trézéguet metió el 3-1 con un cabezazo al primer palo de Crocombe.

    En el cuarto partido llegó el primer triunfo del grupo G de la Copa del Mundo. Egipto se pone líder de la zona con cuatro puntos y roza la clasificación para dieciseisavos de final. Irán y Bélgica quedan con dos unidades. Nueva Zelanda, última con uno. En la última jornada, los egipcios cerrarán con los iraníes.

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