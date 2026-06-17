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    Un debut a la altura: Erling Haaland no perdona a Irak y encumbra a Noruega con un doblete en su primer Mundial

    El delantero fue la gran figura del equipo nórdico y apenas tardó 43 minutos en anotar sus primeros dos goles en su estreno absoluto en la máxima cita. Además brindó una asistencia de cabeza para el cuarto tanto.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Erling Haaland no sintió el peso del debut y anotó ante Irak. Foto: NFF Landag/X.

    Noruega volvió a un Mundial después de 28 años, y lo hizo con uno de los goleadores más temibles de la última década en sus filas: Erling Haaland. Un jugador que está llamado a ser uno de los artilleros de la máxima cita y que frente a Irak tenía una buena oportunidad. Por supuesto que no la desaprovechó: solo tardó 43 minutos en anotar su primer doblete en el certamen planetario en la victoria de su equipo por 4-1.

    Eso sí, la esforzada selección asiática, que alcanzó el último boleto a Norteamérica tras superar a Bolivia en el repechaje y selló su retorno a la competencia tras cuatro décadas, opuso dura resistencia. No obstante pagó caro sus desconcentraciones.

    Contrario a lo que podía esperarse en la previa, los Leones de Mesopotamia adelantaron sus líneas y tomaron riesgos presionando la salida de su rival. Por momentos, el corpulento Ali Al-Hamadi puso en aprietos a la defensa noruega, y con un fútbol bastante físico mantuvieron controlado el partido durante casi toda la primera parte.

    Sin embargo, en el primer descuido iraquí llegó tras la cuestionada pausa de hidratación obligatoria, Haaland no perdonó. A los 29’, una gran jugada colectiva terminó con un centro rasante desde la izquierda de David Moller Wolfe hacia el goleador, quien anticipó a toda la defensa para conectar el balón y empujarlo hacia el arco.

    El tanto les dio más libertad a los Vikingos que parecía que llegaban a la segunda cifra. Sin embargo, el elenco asiático golpeó de vuelta. Al-Ammari sacó un centro perfecto de la izquierda y Aymen Hussein les ganó el cabezazo a los centrales para poner la igualdad, a los 39′.

    Un error y un mérito

    La alegría duraría poco para los mesopotámicos. Cuatro minutos después, Zaid Tahseen le dio un pase comprometido al arquero Jalal Hassan, una situación que Haaland alcanzó a oler lo suficiente como para correr a meter la punta del zapato y hacer que el rechazo del meta rebotara en él para poner el 2-1 al filo del descanso. Mérito del atacante en no dar por perdido el balón.

    Aun así, el resultado estuvo lejos de darles tranquilidad a los europeos, pues en cada aproximación los pupilos de Graham Arnold llevaron peligro, desnudando sus falencias defensivas. Sin ir más lejos, casi empatan antes del descanso, con tres jugadas claras de gol.

    En el complemento los iraquíes se fueron en busca del empate. Insistieron en presionar la salida. De hecho, uno de los más opacados por esta estrategia fue Martin Odegaard, quien tuvo pocas opciones para maniobrar. Mientras que en ataque, seguían apostando por el juego aéreo y las transiciones rápidas, pero fueron perdiendo sorpresa a medida de que fueron sintiendo el desgaste.

    Recién a los 76′, Noruega pudo encontrar la tranquilidad a través de una pelota detenida de Odegaard. Un córner desde la derecha encontró la cabeza del recién ingresado Leo Skiri Ostigard, quien les ganó a todos sus marcadores para sentenciar la victoria.

    El 4-1 llegó en los descuentos tras un pivoteo de Haaland que Kristian Thorsvedt aprovechó tras arremeter sobre el arquero. Un tanto que le permite superar por diferencia de goles a Francia en el Grupo I.

    De este modo, la zona vio cómo se destaparon sus astros, ya que Kylian Mbappé también anotó un doblete en el otro partido del grupo ante Senegal. Precisamente, este último equipo será el rival de Noruega el lunes en Nueva Jersey. Mientras que los mesopotámicos se medirán con los galos ese mismo día en Filadelfia.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolErling HaalandNoruegaIrakAymen Hussein

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