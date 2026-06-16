Vikingos, 300 kilos de pescado y con Haaland a la cabeza: la particular preparación de Noruega para el debut en el Mundial

Las jornadas avanzan y poco a poco las selecciones comienzan a estrenarse en el Mundial 2026. Este martes 16 de junio, por ejemplo, será el turno de Noruega. En Boston, a las 18:00 horas de Chile, el conjunto nórdico se verá las caras con Irak. El duelo, de cierto modo, será especial por un factor histórico: es el primer partido de los europeos en una cita planetaria desde Francia 1998, mientras que los asiáticos retornarán luego de larga ausencia que mantenían desde México 1986.

Pero ese no es el único condimento llamativo. En la antesala al cotejo, Noruega sorprendió por su inusual preparación para arribar a Estados Unidos. Desde una peculiar sesión de fotos vestidos como vikingos a un masivo cargamento de pescado y quesos, el equipo liderado por Erling Haaland promete convertirse en una de las revelaciones fuera y dentro de la cancha.

La preparación más especial para Norteamérica 2026

Desde que comenzaron las concentraciones para alistarse de cara al Mundial, la selección nórdica intentó dejar una huella. Con los 26 futbolistas reunidos, la escuadra del Viejo Continente llamó la atención con una espectacular sesión fotográfica, en la que hicieron homenaje a los guerreros vikingos, personajes que son característicos de su identidad cultural.

La iniciativa tuvo lugar en las orillas de un fiordo en una playa cercana a Oslo, con varias embarcaciones al estilo de la época. En esa misma línea, la producción de la sesión de fotos estuvo a cargo del fotógrafo David Yarrow, quién destacó que a todos los jugadores les encantó el concepto propuesto y estuvieron muy dispuestos a participar. “Me gustaría agradecer al entrenador noruego Stale Solbakken, por considerar la idea, y al capitán del equipo Martin Odegaard, por acomodar este proyecto después de una agenda tan apretada con su club", dijo Yarrow.

Selección de Noruega en sesión de fotos cerca de Oslo.

Sin embargo, si lo de las fotos ya era curioso, lo que dice relación con el cargamento de alimentos que enviaron a Norteamérica lo es aún más. Según informó la propia delegación noruega, viajaron con 300 kilos de pescados, 116 kilos de queso marrón y 6 mil naranjas para estar abastecidos durante toda la competición.

La decisión se sostiene en los requerimientos nutricionales de las figuras del plantel. “Somos un poco extraños. Queremos lo que creemos que es bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles, para poder servirlos cuando realmente importa... Es algo de lo que nos enorgullecemos. La idea es que Erling Haaland, Martin Odegaard y el resto del equipo coman lo que siempre han comido y, para ello, se armó un menú de cuatro comidas diarias, donde los futbolistas acceden a un tenedor libre que contiene papas, pasta y arroz como base, pescado y pollo en la sección proteínas y también un poco de carne“, dijo uno de los chefs del equipo.

Haaland, la gran estrella

Dentro de los márgenes de la cancha, el que acapara las miradas es el mencionado Haaland. El centrodelantero es la máxima figura del Manchester City, conquistando una FA Cup y Carabao Cup en la última campaña. Además, fue el máximo goleador de la Premier League con 27 goles y acumuló su tercer Bota de Oro.

En la selección también fue el máximo artífice de la clasificación, ganándole el grupo de las Eliminatorias Europeas a Italia. No obstante, el ariete no es la única estrella a seguir. También está Odegaard, que fue uno de los capitanes en la consagración del Arsenal en la liga inglesa. De igual forma, destacan Antonio Nusa (RB Leipzig) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Con este interesante plantel, Noruega espera dar la sorpresa y comenzar con el pie derecho en el Mundial ante Irak. Cabe recordar que forman parte del Grupo I, junto a Francia y Senegal.