Selección de Noruega usa trajes vikingos para foto oficial de la Copa del Mundo 2026

La imagen del combinado que lidera Haaland a orillas de un fiordo haciendo honor a sus orígenes, se volvió viral previo a su viaje con rumbo a América.

Con Haaland a la cabeza, la selección se fotografió en las orillas de un fiordo en una playa cercana a Oslo, con varias embarcaciones al estilo de la época.

La producción de la sesión de fotos estuvo a cargo del fotógrafo David Yarrow, quién destacó que a todos los jugadores les encantó el concepto propuesto y estuvieron muy dispuestos a participar.

“Me gustaría agradecer al entrenador noruego Stale Solbakken, por considerar la idea, y al capitán del equipo Martin Odegaard, por acomodar este proyecto después de una agenda tan apretada con su club", añadió Yarrow.

También Haaland presumió una las fotografías en sus redes sociales, agregando el mensaje: “Sangre vikinga”.