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    El Deportivo

    Figuras, eternos candidatos y sorpresas: zoom a los ocho cuartofinalistas del Mundial

    Este jueves comienza la ronda de los ocho mejores en Norteamérica, con partidos muy atractivos y figuras de primer nivel. Aquí, una radiografía a los aspirantes a la corona y a sus principales cracks.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Foto: selección de Argentina en X.

    Este jueves, a las 16 horas, comienzan los cuartos de final del Mundial 2026, con algunas sorpresas y grandes estrellas que buscarán el paso a la ronda de los cuatro mejores del certamen. El duelo inaugural de esta fase es el que enfrentará a Francia y Marruecos en Boston.

    Es sin duda uno de los partidos más esperados del Mundial. Por un lado, el actual subcampeón y monarca en 2018, frente a una selección africana que ya dejó de ser una sorpresa. De hecho, en Qatar 2022 fue cuarta y en Norteamérica ya eliminó a Países Bajos.

    La solidez francesa

    Francia es el actual número uno del ranking FIFA y en el Mundial ha tenido una participación perfecta. Es el equipo que más goles ha anotado, con 14 y ha recibido apenas dos. Llega con el ánimo muy arriba después de superar por la cuenta mínima a Paraguay en un áspero y polémico encuentro, el único en el que no ha podido convertir tres o más tantos.

    Su gran estrella es Kylian Mbappé, autor de la mitad de los tantos franceses (19 en Mundiales), pero también destaca Michael Olise, quien registra cinco asistencias en igual cantidad de duelos. Mientras que, Ousmane Dembelé, ha conseguido cuatro tantos y dos habilitaciones.

    Kylian Mbappé

    El progreso marroquí

    La selección marroquí ha tenido una evolución en su juego, con la llegada de Mohamed Ouahbi, DT campeón del Mundial Sub 20 en Chile. Asumió el cargo en marzo de 2026 en reemplazo de Walid Regragui.

    Desde Qatar 2022 la apuesta estatal del Reino de Marruecos ha ido dando frutos. Ganó el Grupo C tras empatar 1-1 con Brasil y derrotar por 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití. Luego, en dieciseisavos de final venció por penales a Países Bajos y goleó 3-0 a Canadá, en octavos.

    Actualmente ocupa el sexto puesto del ranking FIFA y en Norteamérica. Achraf Hakimi y el joven Azzedine Ounahi han sido dos de los más destacados del equipo. De hecho, este último con solo 18 años ya ha convertido dos tantos en la cita.

    El campeón de Europa

    El viernes, a las 15.00, España y Bélgica se medirán en Los Ángeles. Un duelo donde el actual campeón de Europa aún no logra deslumbrar, pero que viene con la motivación a tope tras eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo con un agónico gol de Mikel Merino.

    Su gran estrella es Lamine Yamal. El extremo de 18 años comenzó en la banca en el empate 0-0 ante Cabo Verde, debido a que aún no estaba cien por ciento recuperado de una lesión muscular en la pierna izquierda. Luego, anotó frente a Arabia Saudita. Eso sí, la gran fortaleza del equipo del tercero en el ranking FIFA se encuentra en la zona defensiva, donde los de Luis de la Fuente son los únicos que no han recibido goles en el torneo y su arquero Unai Simón marcó el récord de imbatibilidad en los Mundiales, con 609 minutos sin recibir tantos.

    Lamine Yamal aún no exhibe todo su potencial. Foto: Xinhua. Xinhua News Agency.All Rights Reserved

    La motivación belga

    Bélgica se instaló en los cuartos de final con mucha autoridad tras golear por 4-1 a Estados Unidos, en medio del escándalo provocado por la FIFA tras la suspensión condicional de la tarjeta roja que recibió el norteamericano Folarin Balogun en la víspera del partido.

    Actualmente en el octavo lugar del ranking planetario, el equipo dirigido por el francés Rudi García cuenta con un mediocampo lleno de clase, con el talento de Lukebakio y Leandro Trossard y la contundencia de Romelu Lukaku, quien lleva tres tantos en cinco encuentros, pese a no ser titular, y de Charles De Ketelaere, quien anotó un doblete ante los locales y aportó una asistencia.

    Haaland lidera la ilusión

    Otro de los partidos que concitarán toda la atención es el que sostendrán Noruega e Inglaterra en Miami este sábado, a las 17.00. El partido será el cara a cara entre dos de los jugadores más efectivos de este Mundial: Erling Haaland y Harry Kane, con siete y seis anotaciones, respectivamente.

    El equipo vikingo ocupa el puesto 19 del ranking FIFA y es el peor ubicado de los ocho cuartofinalistas. Es comandado por el DT Stale Solbakken, quien encabeza el proceso desde 2020.

    A pesar de no haber clasificado a Qatar ni a la Eurocopa, el entrenador continuó en el cargo y logró la clasificación invicto a Norteamérica, ayudado por el gran nivel de Haaland, quien a diferencia de sus competidores en la tabla de goleadores, tiene un partido menos, pues no jugó el último partido de la fase de grupos ante Francia. El atacante del Manchester City fue determinante para eliminar con un doblete suyo a Brasil y mete miedo, pues ha convertido en todos los duelos en que estuvo en cancha.

    Erling Haaland fue el héroe de Noruega frente a Brasil. Zhang Chen

    Kane y Bellingham

    Inglaterra, la cuarta selección del ranking FIFA, llega encendida a los cuartos de final tras resistir en el infierno del Estadio Azteca y eliminar a México, con una gran actuación de Jude Bellingham, quien convirtió un doblete, y de Harry Kane, autor del tercer tanto.

    Bellingham registra cuatro conquistas y una asistencia y es el complemento perfecto para Kane, quien en el centro del ataque ha sido clave con sus seis tantos y un pase gol. En ese sentido, los ingleses han logrado establecer una identidad de juego basada en el buen juego y en el sacrificio, que el alemán Thomas Tuchel les ha impregnado desde su llegada.

    Jude Bellingham y Harry Kane han sido los artífices del éxito de Inglaterra. Wu Wei

    El conmovedor Messi

    Argentina y Suiza animarán el último partido de la ronda, que se disputará este sábado, a las 21.00, en Kansas. Ahí, el campeón del mundo buscará meterse en las semifinales frente al ordenado elenco helvético.

    Para la Albiceleste, que cayó al segundo lugar del ranking FIFA, Lionel Messi es todo. La Pulga ha tenido un Mundial espectacular, anotando ocho goles e instalándose como el máximo goleador de los Mundiales, con 21 conquistas. Leo, además, ha vivido momentos complejos por la enfermedad de su padre, pero eso no ha sido impedimento para que deslumbre a los 39 años.

    Lionel Messi es el goleador del Mundial, con ocho tantos.

    Eso sí, el nivel del equipo de Lionel Scaloni ha dejado dudas, especialmente en las fases eliminatorias, donde primero derrotó por 3-2 a Cabo Verde y este martes se impuso por el mismo marcador a Egipto, después de ir perdiendo por 0-2 hasta los 80 minutos. Una inyección anímica, pero que también enciende las alarmas.

    Su rival de este sábado, 19º del ranking FIFA, en tanto, llega con la motivación de haber superado a Colombia por penales, en un partido donde no pudo contar con su máxima figura Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias. Sin embargo, el orden defensivo le permitió meterse en la ronda de los ocho mejores e ilusionarse con sacar del Mundial a su actual monarca.

    Más sobre:Mundial 2026Lionel MessiKylian MbappéErling HaalandHarry KaneLamine YamalArgentinaFranciaMarruecosNoruegaEspañaSuizaInglaterraBélgica

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