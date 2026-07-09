Diputado Raúl Soto por invariabilidad tributaria: “Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia”

El Presidente del Partido Por la Democracia (PPD), el diputado Raúl Soto, se refirió durante la mañana de este jueves al acuerdo alcanzado respecto a invariabilidad tributaria, señalando que “ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia”.

De acuerdo a lo que mencionó “Yo quiero ser absolutamente claro, por el Partido por la Democracia habla su presidente, respaldado por la Mesa Directiva Nacional, y la posición que tenemos la hemos manifestado en una declaración pública, y es que el PPD mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma".

Es así como apuntó que “si bien un grupo de senadores, no toda la bancada de senadores, un grupo de senadores ha hecho un esfuerzo de diálogo para mejorar esta propuesta, respecto de un punto en particular que es la invariabilidad, creemos que el conjunto de la megarreforma sigue siendo tremendamente negativa para el país”.

“Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia, en eso quiero ser absolutamente claro, tampoco de toda la bancada”, añadió.

Soto además reiteró que recurrirán al Tribunal Constitucional, apuntando que “queremos hacer un llamado a la unidad para recurrir juntos al Tribunal Constitucional”.

A su vez, mencionó que “el PPD va a convocar a una mesa a ambas bancadas de la Cámara del Diputado en los próximos días con los expertos economistas de nuestro partido para alinear postura y tener hacia adelante un mayor orden, porque evidentemente que estas situaciones no se pueden volver a repetir”.