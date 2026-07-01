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    Mohamed Ouahbi, el técnico campeón del mundo Sub 20 en Chile que conduce el sueño americano de Marruecos

    Nacido en Bélgica, el estratega ha construido su carrera en el fútbol formativo, alcanzando su mayor éxito en el Estadio Nacional, el año pasado. Asumió la banca de la selección mayor recién en marzo y ahora está en los octavos de final del Mundial 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Mohamed Ouahbi fue campeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025 con Marruecos. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En tanda de penales, Marruecos eliminó a Países Bajos, en la noche del lunes, para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Los magrebíes se mantienen invictos en la competencia, con dos triunfos (a Escocia y Haití, en la fase grupal) y dos empates (en el debut contra Brasil y con los neerlandeses, en Monterrey). Ahora enfrentará a Canadá, por un lugar en cuartos.

    No es novedad el buen momento del fútbol marroquí, a nivel de selecciones. Dio muestras de su avance en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales. En los Juegos Olímpicos de París 2024, el combinado Sub 23 alcanzó la medalla de bronce. Y el éxito también se manifestó a nivel juvenil en el Mundial Sub 20 realizado en Chile, el año pasado. Marruecos venció a Argentina en la final, disputada en el Estadio Nacional. El entrenador era Mohamed Ouahbi, el mismo que hoy está al mando de la selección absoluta.

    En marzo de este año, a tres meses de la Copa del Mundo, fue designado por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) como el nuevo seleccionador nacional, reemplazando a Walid Regragui, quien condujo a los Leones del Atlas hacia las semifinales de Qatar 2022 y quien alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones a inicios de año, que finalizó con un polémico duelo con Senegal.

    La plantilla de Marruecos se caracteriza por tener una importante cantidad de jugadores con doble nacionalidad. Un nutrido trabajo de scouting le ha permitido captar talentos de raíces marroquíes que nacieron en otros países. De los 26 que componen la nómina mundialista, 19 nacieron fuera de Marruecos. Ouahbi también. Nació el 7 de septiembre de 1976 (cumplirá 50 años) en el distrito de Cité des Anes de Schaerbeek, en Bruselas (Bélgica), en el seno de una familia marroquí-rifeña de Nador, ciudad del norte del país, cercana a Melilla (España).

    Con 10 años, fue desarrollando su pasión por el fútbol durante el Mundial de México 86. Mientras su familia apoyaba a Bélgica (que contaba con Jean-Marie Pfaff y Eric Gerets), él prefirió alentar a Marruecos, que alcanzó los octavos de final (fue eliminado por Alemania Federal). Más tarde, Ouahbi estudió educación superior en Schaerbeek, con la intención de combinar su profesión con su fanatismo por el deporte.

    Su carrera como entrenador la ha desarrollado principalmente en el fútbol formativo. Su inicio como DT fue a los 21 años, incorporándose al Maccabi Bruselas, entrenando a equipos juveniles. En 2003 se incorporó al Anderlecht, uno de los clubes más importantes del fútbol belga, arrancando en la Sub 9. Paulatinamente fue ascendiendo en las categorías inferiores, entrenando equipos desde la Sub 10 hasta la Sub 21. Incluso llegó hasta semifinales de la UEFA Youth League 2014-2015. Ouahbi estuvo 17 años trabajando en el Anderlecht, hasta que lo llamaron desde la federación marroquí.

    En 2022 asumió la Sub 20 de los Leones del Atlas, categoría con la cual lograría su máximo hito precisamente en Chile, con la obtención de la Copa del Mundo de la categoría, un hecho inédito para el seleccionado del norte de África. Por este éxito, fue nominado al premio del Entrenador del Año de la CAF, en 2025. De los campeones en Santiago de Chile, hay uno en el plantel mundialista 2026: Gessime Yassine, del Estrasburgo de Francia.

    “Su filosofía trasciende los resultados y gira en torno a valores como la identidad, la cultura y la transmisión de conocimiento”, lo define la FIFA. Ante las evidentes comparaciones respecto a la campaña que hizo el seleccionado en Qatar 2022, el entrenador prefirió evitarlo: “Lo primero que dije cuando me hice cargo del equipo fue que quería dejar un legado. Claro que quiero ganar, pero también contribuir al desarrollo del fútbol marroquí”.

    “Es más importante la vocación de enseñar que la pasión por el fútbol”, agregó durante el tránsito de su país por Norteamérica 2026.

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