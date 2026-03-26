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    Crece la polémica: Senegal apela al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto de la CAF

    El cuadro de Los Leones de la Teranga buscará recuperar el trofeo continental. Hace algunas semanas se cambió el resultado que se dio en la cancha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Crece la polémica: Senegal apela al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto de la CAF.

    Sigue el remezón en África. El 18 de enero, Senegal venció a Marruecos en la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, dos meses después, la CAF le quitó el título a los Los Leones de la Teranga por la vía administrativa.

    “En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones, siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)”, apunta el comunicado.

    Sin embargo, el combinado albiverde no se rinde y busca recuperar el trofeo continental. Este miércoles el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que la Federación Senegalesa de Fútbol presentó un recurso para revertir la medida. “Registrado por el TAS el 25 de marzo de 2026, el recurso de la FSF tiene por objeto anular la decisión de la CAF y declarar a la FSF (Senegal) ganadora de la AFCON. También solicita la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de recurso hasta que se notifique la decisión de la CAF con todos los fundamentos. La decisión de la CAF dictada el 17 de marzo de 2026 era meramente operativa”, explica en el comunidado.

    Luego se establecen los plazos. “A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con las normas procesales del TAS, el apelante dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con argumentos jurídicos, y los demandados disponen a continuación de otros 20 días para presentar una contestación que contenga un escrito de defensa. En esta fase inicial del procedimiento y teniendo en cuenta la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible prever un calendario procesal ni indicar cuándo se celebrará una vista”, detalla el escrito.

    Matthieu Reeb, director general del TAS, se pronuncio al respecto. “El TAS está perfectamente preparado para resolver este tipo de controversias, con la ayuda de árbitros expertos e independientes. Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a un juicio justo”, dijo.

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