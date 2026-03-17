Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos

Sadio Mané celebrando el título de la Copa Africana de Naciones, el cual ya no tiene por secretaría.

La final fue escandalosa. Pero la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resultó peor. El organismo le quitó -dos meses después- el título continental a Senegal y se lo entregó a Marruecos por secretaría.

El fallo publicado durante la jornada de este martes 17 de marzo asegura que el citado organismo “ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones... siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)“.

La razón de ello es que Senegal se retiró de la cancha en el minuto 96, primer tiempo del alargue, por un penal que le cobraron a su rival. Pero luego volvieron al campo de juego y en el minuto 113, Brahim Díaz decide picarla y se pierde la chance para el local. Tras el inicio del segundo lapso del tiempo extra, Pape Gueye puso el 0-1 definitivo y el trofeo se fue con los Los Leones de la Teranga.

El fallo del tribunal africano

Pero todo eso cambió con el fallo del tribunal africano. "Se constata que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante el comportamiento de su equipo, ha infringido el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", sentenció la entidad.

Y luego agregó que “de conformidad con el artículo 84 del Reglamento, se declara que la selección de Senegal ha perdido este partido, cuyo resultado se registra con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)”.

Cabe recordar que en enero de este año, la CAF había rechazado la solicitud interpuesta por los marroquíes y sólo multó a sus rivales. “El Consejo de Disciplina de la CAF rechazó la protesta presentada por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF, por su nombre en inglés) en relación con las supuestas violaciones por parte de la Federación Senegalés de Fútbol (FSF)”, anunció en este entonces.

Luego detalló que la asociación multó con USD$ 615 mil a Senegal por la mala conducta de sus jugadores, cuerpo técnico y fanáticos. Asimismo, suspendió por cinco partidos de la CAF a su entrenador Pape Thiaw, quien llamó a sus jugadores a dejar el partido. Pero no les había quitado el título. Sin embargo, la apelación presentada por sus rivales, terminó por destronarlos.