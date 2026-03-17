SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos

    El Comité de Apelación de la CAF argumentó “incomparecencia” de los campeones en cancha y cambió el resultado tras la escandalosa final jugada hace dos meses.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sadio Mané celebrando el título de la Copa Africana de Naciones, el cual ya no tiene por secretaría. Getty Images

    La final fue escandalosa. Pero la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resultó peor. El organismo le quitó -dos meses después- el título continental a Senegal y se lo entregó a Marruecos por secretaría.

    El fallo publicado durante la jornada de este martes 17 de marzo asegura que el citado organismo “ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones... siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)“.

    La razón de ello es que Senegal se retiró de la cancha en el minuto 96, primer tiempo del alargue, por un penal que le cobraron a su rival. Pero luego volvieron al campo de juego y en el minuto 113, Brahim Díaz decide picarla y se pierde la chance para el local. Tras el inicio del segundo lapso del tiempo extra, Pape Gueye puso el 0-1 definitivo y el trofeo se fue con los Los Leones de la Teranga.

    El fallo del tribunal africano

    Pero todo eso cambió con el fallo del tribunal africano. "Se constata que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante el comportamiento de su equipo, ha infringido el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", sentenció la entidad.

    Y luego agregó que “de conformidad con el artículo 84 del Reglamento, se declara que la selección de Senegal ha perdido este partido, cuyo resultado se registra con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)”.

    Cabe recordar que en enero de este año, la CAF había rechazado la solicitud interpuesta por los marroquíes y sólo multó a sus rivales.El Consejo de Disciplina de la CAF rechazó la protesta presentada por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF, por su nombre en inglés) en relación con las supuestas violaciones por parte de la Federación Senegalés de Fútbol (FSF)”, anunció en este entonces.

    Luego detalló que la asociación multó con USD$ 615 mil a Senegal por la mala conducta de sus jugadores, cuerpo técnico y fanáticos. Asimismo, suspendió por cinco partidos de la CAF a su entrenador Pape Thiaw, quien llamó a sus jugadores a dejar el partido. Pero no les había quitado el título. Sin embargo, la apelación presentada por sus rivales, terminó por destronarlos.

    Más sobre:EscándaloFútbolConfederación Africana de FútbolSenegalMarruecosCopaCopa Africana de Naciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno retira de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión

    Directorio de SQM propone a sus accionistas dividendo de 50% de las utilidades de 2025

    Superintendenta de Educación y directora de Junaeb dejan sus cargos

    Irán confirma la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

    Falabella renueva directorio y sigue de cerca el escenario internacional: “Estamos bien atentos porque nos puede pegar fuerte”

    Multimillonario canadiense compra una parte de la revista británica The Economist

    Lo más leído

    1.
    Champions Legue: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    Champions Legue: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    2.
    Las sorpresas de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos Contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Las sorpresas de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos Contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Gobierno retira de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión
    Chile

    Gobierno retira de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión

    Superintendenta de Educación y directora de Junaeb dejan sus cargos

    Senado despacha a ley reforma constitucional que incorpora Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

    Directorio de SQM propone a sus accionistas dividendo de 50% de las utilidades de 2025
    Negocios

    Directorio de SQM propone a sus accionistas dividendo de 50% de las utilidades de 2025

    Falabella renueva directorio y sigue de cerca el escenario internacional: “Estamos bien atentos porque nos puede pegar fuerte”

    Multimillonario canadiense compra una parte de la revista británica The Economist

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos
    El Deportivo

    Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos

    Champions Legue: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    Champions League: Sporting de Portugal hace el milagro y da vuelta la serie para derribar al matagigantes Bodo/Glimt

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell
    Cultura y entretención

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell

    Duna 3 lanza primer tráiler: promete oscuridad, guerras y acción a gran escala

    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    Irán confirma la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
    Mundo

    Irán confirma la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

    Gobierno de Bukele propone una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua en El Salvador

    Primera ministra de Perú dimite en la víspera de que el gobierno se someta a voto de confianza del Congreso

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir
    Paula

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir

    Hablemos de amor: Me enamoré tres veces de la misma persona

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana