Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

La final de la Copa Africana de Naciones se encendió desde antes de que comenzaran el duelo, ya que una multitud de hinchas marroquíes fue a recibir al plantel de Senegal en su arribo a Rabat, capital de Marruecos.

Los Leones de Teranga denunciaron a través de un comunicado público que la organización incumplió con obligaciones de seguridad en su llegada a la ciudad donde se disputará la final del torneo.

“La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental", declaró la federación senegalesa de fútbol.

Los ánimos estaban caldeados entre los equipos, lo que se reflejó en la final que se disputó con alta intensidad. Sin embargo, un hito trascendió al partido, el cual fue el abandono de la visita del terreno de juego en medio del encuentro.

El insólito abandono de la cancha de Senegal

En los descuentos del tiempo reglamentario, cuando el marcador se encontraba 0-0, la escuadra senegalés anotó de cabeza tras un tiro de esquina, lo que desató la euforia de la visita. No obstante, el árbitro marcó una falta en ataque del defensor Abdoulaye Seck, por lo que se anuló el gol en el minuto 94 del enfrentamiento.

❌🇸🇳 ERA GOL DE SENEGAL A LOS 94 PERO EL ARBITRO LO ANULÓ POR EL EMPUJON INICIAL.

¿OPINIONES?



A los pocos minutos, en un tiro de esquina a favor de Marruecos, Brahim Díaz cayó en el área por un agarrón de un rival. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro dio el penal, lo que desató la furia de los Leones de Teranga.

Ante la decisión arbitral, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, le ordenó a sus dirigidos dejar la cancha en forma de protesta por el penal. Los jugadores se fueron a los camarines y luego de varios minutos volvieron para que se reanudara el encuentro.

🇸🇳🇲🇦 EL ENOJO DE LOS JUGADORES SENEGALESES TRAS EL PENAL COBRADO A MARRUECOS EN LA ÚLTIMA JUGADA

El penal fue cobrado por el mismo Díaz, quien intentó picarlo y lo erró, ya que lo atajó con facilidad Eduard Mendy. El duelo se fue a tiempo extra y Pape Gueye anotó en el minuto 94 para darle la victoria a Senegal, los que se consagraron como campeones por segunda vez en su historia del trofeo continental.