La CAF anuncia fuertes sanciones contra Senegal y Marruecos por graves incidentes en la final de la Copa de África

Senegal fue el campeón de la Copa Africana de Naciones luego de vencer por 1-0 a Marruecos en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. En la capital marroquí, los Leones de Teranga se alzaron como los mejores del continente por segunda vez en su historia.

Sin embargo, el duelo no estuvo exento de polémica, ya que la selección de Sadio Mané se retiró de la cancha por un penal a favor de los locales. La situación generó una discusión entre ambas escuadras, pero los futbolistas senegaleses regresaron para terminar el encuentro y ganar la copa.

Con multas a los recogepelotas: La CAF anuncia las sanciones contra Senegal y Marruecos tras los incidentes en la Copa

Luego de casi dos semanas de la final, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio a conocer los castigos para los países. Además, de desestimar la petición de los Leones del Atlas, la cual buscaba anular el título de los campeones.

“El Consejo de Disciplina de la CAF rechazó la protesta presentada por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF, por su nombre en inglés) en relación con las supuestas violaciones por parte de la Federación Senegalés de Fútbol (FSF)”, determinó la CAF sobre el abandono del equipo en la final.

La CAF da a conocer las sanciones a los finalistas de la Copa Africana de Naciones. Agencia EFE

La asociación multó con USD$ 615 mil a Senegal por la mala conducta de sus jugadores, cuerpo técnico y fanáticos. Asimismo, suspendió por cinco partidos de la CAF a su entrenador Pape Thiaw, quien llamó a sus jugadores a dejar el partido.

También, se castigó con la suspensión de dos partidos a Iliman Ndiaye y Ismaïla Sarr, ambos por comportamiento antideportivo hacia el árbitro del encuentro.

En el caso de Marruecos, se penalizó a la federación con el pago de USD$ 315 mil, debido al indebido comportamiento de los recogepelotas, los seleccionados y por el uso de láseres de los aficionados.

Asimismo, se suspendió a Achraf Hakimi con dos encuentros, mientras que a Ismaël Saibari con tres. Los marroquíes fueron sancionados por comportamientos antideportivos.

Los castigos no afectarán la participación de los futbolistas y el técnico en la copa del mundo, ya que solo es válido para encuentros organizados por la CAF. De esta manera, los seleccionados africanos se salvan de perder a sus figuras en la cita planetaria.

Se cumplió el castigo ejemplar que pidió Gianni Infantino

Las sanciones que aplicó la CAF a los países siguen la línea que marcó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mandamás del ente rector del fútbol lanzó un comunicado tras el partido, en el que calificó lo ocurrido como “inaceptable” y pidió castigos para los involucrados.

“Condenamos firmemente el comportamiento de algunos jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera", declaró el presidente en el escrito.

El presidente de la FIFA pidió una sanción ejemplar para Senegal y Marruecos.

La autoridad cerró la carta pidiendo a los órganos disciplinarios de la CAF tomar “las medidas apropiadas”. La solicitud fue escuchada y las selecciones finalistas del torneo recibieron su penalización.