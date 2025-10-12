SUSCRÍBETE
Tenso cruce: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras el duelo entre Vélez y Rosario Central

El técnico de El Fortín encaró al exentrenador de la UC tras la victoria de los Canallas como visitantes.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras el partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central. Foto: Captura de video.

Un agitado cierre tuvo el partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central en la competencia argentina. El conjunto de Liniers sufrió una derrota agónica contra los canallas con un gol de penal anotado en los 90+7′ del partido.

Un resultado que le permite a los rosarinos mantenerse invicto y consolidarse en la parte alta de la tabla del Grupo B y en la tabla anual, en el que aparece como líder con 56 puntos, siendo seguido a poca distancia por Boca Juniors (50) y River Plate (49).

De todas maneras, el Fortín quedó en zona de clasificación a los playoffs del Clausura en el segundo lugar, considerando que clasifican los primeros ocho.

El conflicto

En lo extradeportivo, el técnico Guillermo Barros Schelotto mostró toda su frustración en el cierre del duelo. Tras el pitazo final, el DT se fue caminando en aparente calma hacia el sector donde estaba ubicado el DT de Rosario Central Ariel Holan.

Sin embargo, se nota que las palabras no eran las más adecuadas para el momento, pues pronto llegaron colaboradores de Vélez para intentar frenarlo y sacarlo del sector.

Luego en la conferencia de prensa explicó qué lo motivó a descargarse de esa manera. “Estaba, no sé cuál es la palabra exacta... creo que frustrado. Porque salimos a jugar un partido con el equipo que está ahí arriba también y en el segundo tiempo se jugaron veinte minutos netos reloj, nada más”, comenzó señalando.

“Y nosotros no hacemos tiempo, no somos un equipo que busque que pase el tiempo. Buscamos jugar, proponemos: ‘te ataco, atácame, a ver quién es mejor’. Estaba frustrado con eso, es un problema mío y nada que ver el técnico rival”, complementó.

Si es necesario le pido disculpas porque fue una reacción mía contra el poco tiempo que se jugó el segundo tiempo y nada más”, aseguró.

Más adelante se refirió a las situaciones en las que consideró que hubo pérdida de tiempo. Una de ellas fue la del arquero Jorge Broun que finalmente debió ser reemplazado por lesión. O bien cuando Ignacio Malcorra se encontraba en el piso acusando dolencias.

Fue muy cortado, mucha atención médica... pero es la frustración de no tener dinámica en un partido contra un gran rival que tiene grandes jugadores. Hoy Vélez se impuso en el juego y en las oportunidades”, expuso.

Por último, sobre la jugada del penal a última hora, indicó que “la jugada del penal es de roce típico, si es penal o no lo deciden el árbitro y el VAR y lo aceptamos.

El reconocimiento a Miguel Ángel Russo

Dejando atrás el partido, Barros Schelotto recordó su etapa en la que fue dirigido por el recientemente fallecido Miguel Ángel Russo en Boca Juniors.

“Siempre digo que cuando diriges o asumes la responsabilidad en un equipo que está dentro del fútbol profesional argentino es necesario dejar los sentimientos de lado. Yo no conozco a la familia, solo lo conocí a él cuando fue mi entrenador. Tengo el respeto de aquel tiempo. Lo mejor que pude haber hecho fue respetarlo y haber aceptado todas sus decisiones fueran a favor o en contra de que yo jugara”.

“Ese es el mejor recuerdo que tengo: haber respetado sus decisiones. Así es la vida, no quiero extenderme... lo único que creo que merece Miguel es un abrazo a su familia, respeto y silencio”, cerró.

