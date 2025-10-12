De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái

El Masters 1000 de Shanghái tiene definido a su campeón. El monegasco Valentin Vacherot, 204° del ranking ATP, se quedó con el título de la competencia tras imponerse a su primo, el francés Arthur Rinderknech con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 después de dos horas y 44 minutos de competencia.

“Lo que acaba de suceder es increíble. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo en este momento. Ni siquiera me parece un sueño, esto es una locura”, señaló el ganador sobre la pista.

“Estoy muy contento con mi nivel de estas últimas dos semanas. Quiero darle las gracias a todos los que me han ayudado desde el inicio de mi carrera. Hoy tenía que haber un jugador derrotado, pero creo que hubo dos ganadores. Una familia ha ganado y creo que, para el mundo del tenis, esta historia es increíble”, agregó emocionado.

Si bien acabó perdiendo el primer set, situación que pudo desestabilizarlo mentalmente, Vacerot supo mantener la calma en la situación para seguir adelante y concretar el triunfo.

“Cuando estoy por debajo en el marcador, siento que no tengo más alternativa que sacar mi mejor nivel”, aseguró sobre la remontada.

“En el primer set no lo logré y él fue superior a mí. Aproveché mi oportunidad para quebrarle en el segundo set, la grada se metió en la final y logramos hacer más espectáculo en la segunda mitad del encuentro”, complementó.

Además, trató la situación particular de enfrentar a su primo en la pista. “Simplemente intenté derrotar al tipo que estaba al otro lado de la red”, sostuvo.

“Intenté dejar a un lado que era mi primo, olvidar que era el tipo junto al que he entrenado y crecido. Ha sido realmente duro y ha hecho un gran trabajo en el primer set, asumiendo toda la presión. Pero logré encontrar la forma de girar el partido”, cerró Vacerot.

Por cierto, al estar ubicado en el puesto 204° al momento de conseguir el título, ingresó en la historia como el tenista menor rankeado en quedarse con un torneo de tal magnitud desplazando a Borna Coric (152° en Cincinnati 2022).

MONACO'S FIRST MASTERS CHAMPION 🏆



Vacherot becomes lowest-ranked Masters champion, defeating cousin Rinderknech 4-6 6-3 6-3 to lift his first ever ATP title in Shanghai!

La profecía cumplida

Hace ya seis semanas, antes del inicio del Masters 1000 de Shanghái, Valentin Vacherot envió un mensaje a un amigo señalando que esperaba encontrarse con la suerte en el circuito.

En una imagen difundida por el periodista francés Quantin Moynet le señalaba a su cercano que “voy a ir a probar suerte en la clasificación de Shanghai porque una racha increíble puede llegar en cualquier momento”, lanzó.

Al final todo se dio. Logró su primera clasificación a un cuadro principal de Masters 1000 por primera vez fuera del de Montecarlo, derrotando al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Claro que la seguidilla de triunfos no se quedó ahí, en el camino hacia la final acabó imponiéndose a Laslo Djere (6-3, 6-4), Alexander Bublik (3-6, 6-3, 6-4), Tomas Machac (6-0, 3-1 y retiro), Tallon Griekspoor (4-6, 7-6, 6-4), Holger Rune (2-6, 7-6, 6-4) y a Novak Djokovic en las semifinales (6-3, 6-4).