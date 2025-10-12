“Fueron a territorio chileno por el título”: prensa de Colombia alucina tras la victoria frente a España en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia ganó un partido increíble en Talca y clasificó a semifinales del Mundial Sub 20. El cuadro cafetero supo remontar el marcador sobre el final y se llevó el triunfo por 3-2 ante España, volviendo a la instancia de los cuatro mejores por primera vez desde el certamen planetario juvenil de Emiratos Árabes Unidos 2003.

En ese marco, la alegría de los jugadores colombianos en la Región del Maule se hizo eco por todos los portales deportivos de dicho país. El sitio Caracol, por ejemplo, destacó la gesta del elenco sudamericano ante su par de Europa. “La Selección Colombia Sub-20 sueña en grande. Este sábado 11 de octubre, sacó adelante un duro partido contra España, imponiéndose por 3-2, de la mano de Néiser Villarreal, quien fue la figura. Y es que el delantero, que porta el número ’21′ en su espalda, marcó los tres tantos. Así las cosas, la ‘tricolor’ se instaló en semifinales del Mundial de esta categoría", parten diciendo.

El citado medio remarca la determinación del plantel colombiano para sobreponerse a la adversa situación de ir perdiendo frente a un rival de envergadura como España. “No era fácil para el combinado patrio, pero tampoco imposible. Apelando a la mentalidad que han tenido desde el día uno, donde tanto jugadores como cuerpo técnico han afirmado que fueron a territorio chileno por el título, sacaron adelante esta prueba. Eso sí, como ha sucedido históricamente, se sacó adelante con sufrimiento y aguantando hasta el remate“, agregaron.

En esa línea, el portal El Espectador hizo un barrido por el trámite del partido, profundizando en el carácter épico del triunfo frente a la Roja de Europa. “El partido fue un drama total: tras un primer tiempo intenso y equilibrado, que terminó 1-0 con gol de Néiser Villarreal, la selección sufrió una remontada española, empezando el complemento, en apenas tres minutos. Rayane Belaid y Jan Virgili voltearon el marcador con dos acciones rápidas que pusieron en evidencia el desgaste físico y las dudas defensivas del conjunto tricolor. No obstante, el equipo de César Torres no se derrumbó; reaccionó con determinación y volvió al juego gracias a la contundencia de su goleador. El propio Villarreal, figura indiscutible, firmó el empate al minuto 64 tras una gran asistencia de Jhon Alexander Rentería y, cuando el partido agonizaba, al 89, convirtió el tercero para sellar su triplete y la clasificación"

Por último, el sitio AS Colombia resaltó la aparición del centrodelantero cafetero, quien, con su triplete, encarna el sueño por hacerse con la corona del Mundial Sub 20 por primera vez. “Néiser Villarreal es otro cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia. Fuera de polémicas y de situaciones extrafutbolísticas, es el corazón del equipo nacional. Así lo fue en el Sudamericano Sub 20 y así lo ha sido durante el Mundial de la categoría. Néiser ha marcado cinco goles en la Copa del Mundo, ha sido uno de los jugadores más destacados y en los partidos decisivos, ante Sudáfrica y ante España, ha puesto la cara cuando los encuentros se han tornado difíciles. Como líder que es del equipo dirigido por César Torres, ha aparecido cuando más se necesitó. Eso pasó en el juego ante España de los cuartos de final cuando el jugador mostró su calidad, definición y frialdad cuando Colombia estaba abajo en el marcador y para darle el triunfo", publican.