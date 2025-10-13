La sorpresiva defensa de un ex número uno del mundo a Marcelo Ríos tras la polémica generada en el Masters de Shanghái

La comparativa entre Alexander Zverev y Marcelo Ríos vuelve a surgir. Esto ocurre luego de que el tenista alemán, actual número tres del mundo, cayera sorpresivamente ante el francés Arthur Rinderknech (54°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. Esta inesperada eliminación generó una ola de críticas hacia el germano, quien es constantemente señalado como uno de los grandes talentos que aún no logra consagrarse en un Major, a pesar de su posición en la élite.

La discusión sobre la falta de jerarquía de Zverev en instancias cruciales rápidamente escaló en redes sociales. Precisamente, fue en ese contexto que el nombre del chileno Marcelo Ríos, el único tenista número uno del mundo en la historia de la ATP que no conquistó un grande, salió a relucir como principal contrapunto ante la figura del teutón.

Todo partió con una publicación de la cuenta de X llamada The Big Three. El medio especializado de tenis opinó que, pese a su inconsistencia en los Major, Sascha es el más destacado a la hora de hablar de los ‘reyes sin corona’. “Zverev es el mejor. Cualquiera que sea el jugador en el que estén pensando, Zverev llegó a más finales de Grand Slam, ganó más eventos Masters 1000 y tiene un mejor récord contra el Top 10″, escribieron.

It’s Zverev easily:



Any player you’re thinking of, Zverev has made more slam finals, won more Masters 1000 events and has a better record against the Top 10



He also has won the ATP finals and the Olympics. https://t.co/ig1tTqy99i — The Big Three (@Big3Tennis) October 8, 2025

No obstante, este mensaje generó una intervención automática de un ex número uno del mundo, quien no dudó en posicionar al ‘Chino’ Ríos como el mejor de todos sin un título de Grand Slam. El ruso Yevgeny Kafelnikov, que ostentó el primer puesto en el escalafón planetario, y que también supo ganar los torneos de Roland Garros 1996 y el Abierto de Australia 1999, aseguró en sus redes sociales que “¡No hay mejor jugador en todo el universo sin título de Grand Slam que Marcelo Ríos! ¡Punto!”.

There is no better player in the whole universe without GS title then Marcelo Rios!! Period!!! https://t.co/aSPICqIG1m — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 9, 2025

La opinión del ruso va de la mano con la intervención que había tenido el estadounidense Mardy Fish a principios del 2025. El norteamericano, medallista olímpico en Atenas 2004, había puesto a Ríos como el mejor sin cetro, esto tras la caída de Zverev en la final del Abierto de Australia. “Aparte de mí (obvio), ¿Cuál es el mejor jugador que nunca ha ganado un torneo importante en la rama masculina? En cuanto a talento, me quedo con Ríos. ¿Zverev se ha quedado ahora en esa posición? Ha sido muy bueno. ¿Ferrer? ¿Mecir? Ríos hubiese jugado mucho mejor en esta era con canchas y pelotas más lentas. Jugó en una era de superficies muy rápidas y saques monstruosos”, señaló, rindiéndose ante la calidad del chileno.

De igual forma, aunque Marcelo Ríos nunca pudo hacerse con un título de Grand Slam, en su vitrina destacan 18 trofeos, entre ellos los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Roma, Hamburgo y Montecarlo. Zverev, en tanto, posee 23, en los que sobresalen dos Masters de Roma, otros dos de Madrid, uno en Montreal, Cincinnati y París. En adición, ganó la medalla de oro en Tokio 2020.