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    La presión, los récords y la enfermedad de su padre: la radiografía al Mundial más emotivo de Lionel Messi

    A los 39 años, la Pulga sigue logrando cosas increíbles con la selección argentina. Pese a enfrentar un duro momento familiar, el transandino se las arreglar para romper nuevas marcas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lionel Messi no pudo ocultar sus lágrimas tras la clasificación lograda de manera angustiosa ante Egipto. Foto: Xinhua.

    Minuto 79: Argentina caía 0-2 frente a Egipto y sorpresivamente le estaba diciendo adiós al Mundial en los octavos de final. El pánico se apoderaba de la Albiceleste y no se veía una luz al final del túnel. Fue ahí, cuando las fuerzas flaqueaban, que Lionel Messi se echó toda la responsabilidad sobre sus hombros y comenzó a resolver uno de los momentos más difíciles de la era Scaloni.

    La Pulga tomó el balón, encaró y sacó el centro para que Cristian Romero pusiera el descuento y encendiera la chispa de la esperanza. Cuatro minutos más tarde, Leo les devolvió la vida a sus compañeros finalizando de manera perfecta una jugada que el mismo había empujado hacia el área egipcia. Un momento clave que fue el impulso definitivo para una victoria épica, con un tanto de Enzo Fernández en el tiempo de adición.

    Lo de Messi no es solo increíble, sino que demuestra su fortaleza para sobreponerse a situaciones adversas en el contexto del partido. Ante los africanos había fallado un penal en el primer tiempo y no había estado preciso en sus habilitaciones, pero supo enmendarlo para darle a su selección un nuevo aire en este Mundial.

    Números soñados

    El Mundial que está teniendo Messi es impresionante desde todo punto de vista. En cada partido alarga su récord goleador en Mundiales, que ya va en 21 tantos (dos más que Kylian Mbappé), pero también estira su marca de asistencias y de partidos consecutivos anotando y, ante Egipto, sumó otro hito más: igualó a Guillermo Stábile como el argentino que más convirtió en un solo Mundial y sigue más vivo que nunca en su disputa por la Bota de Oro de la máxima cita.

    La asistencia que le dio a Cuti Romero le significó llegar a 10, igualando a Pelé y a Fritz Walter. Eso sí, en estos últimos casos no hay un consenso claro para establecer ese número, debido a las distintas interpretaciones y criterios de esa época.

    En cuanto al récord de Stábile, Messi igualó la línea de los ocho tantos que el legendario artillero se consagró como máximo goleador del Mundial de 1930. Dos de esas conquistas fueron convertidas en la victoria 3-1 sobre la Roja (descontó Guillermo Subiabre).

    Lionel Messi fue reconocido por sus compañeros.

    Por otro lado, el rosarino logró llegar a la red por noveno partido consecutivo en Mundiales. Ya lo había hecho en Qatar contra Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, mientras que en esta Copa del Mundo le anotó un triplete a Argelia, un doblete a Austria y una cifra a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

    Si se escarba más en la estadística, se transformó en el primer jugador que marca en seis duelos consecutivos de eliminación directa, superando a los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, y al húngaro György Sárosi, que quedaron con cinco.

    En su país, la prensa resalta su veteranía. Ha convertido 15 goles con más de 35 años, un hito sin precedentes. De hecho, el diario Clarín destaca que se convirtió en el fútbolista de mayor en edad en coordinar una asistencia y un gol en el mismo partido, superando al sueco Nils Liedholm, que lo hizo en 1958, pero con 35.

    En el nombre del padre

    Este Mundial ha sido el más emotivo para Lionel Messi. Y la razón es una sola: su padre Jorge Messi vive delicados momentos de salud que han desvelado el lado más sensible del astro argentino, quien rompió en llanto después de su estreno ante Argelia y luego de la milagrosa clasificación ante Egipto.

    En las últimas semanas, la familia Messi confirmó el patriarca atraviesa una situación de salud. A través de un comunicado, informó que el papá del futbolista se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, junto con pedir “respeto y humanidad” ante el duro momento que viven.

    Después del triunfo ante los africanos, el capitán transandino explicó los motivos de su emoción, aunque esta vez le agregó un matiz más futbolístico. “La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido”, indicó.

    “Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”, cerró.

    Lionel Messi quiere seguir agigantando su leyenda y el sábado frente a Suiza tendrá una nueva oportunidad para regalarle otra alegría a su país.

    Más sobre:Mundial 2026Lionel MessiArgentinaLionel ScaloniJorge MessiRécords

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