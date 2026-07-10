Luis de la Fuente revela su predilección por dos técnicos sudamericanos: “Admiro a Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro”

España y Bélgica se medirán este viernes por un pasaje a las semifinales del Mundial. En la previa del encuentro, el técnico Luis de la Fuente analizó el encuentro con cautela.

El entrenador ibérico aseguró haber visto a Francia, pero desistió de realizar un análisis mayor, señalando que primero tienen otro enfrentamiento: “Sí nos ha dado tiempo a verlo y creo que ha sido superior Francia ante Marruecos. Nuestras sensaciones son buenas, de un equipo que mejora partido a partido. Estamos preparados para un partido que va a ser durísimo”, indicó.

“Solo está en nuestra cabeza el partido ante Bélgica, como aficionados podemos hablar de ello, pero como profesionales no. Llegar hasta cuartos no es nada fácil, aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de mucho trabajo y hacer las cosas bien, tener los jugadores sanos, elegir entre 26 futbolistas... pensamos en el futuro aunque la inmediatez es lo que muestra nuestro trabajo”, añadió.

También habló sobre el nerviosismo que podía tener: “Soy de carne y hueso y también me pongo nervioso, tengo mucha seguridad sobre lo que controlo y lo que controlo lo tengo muy controlado. Si algo se escapa está fuera de nuestro control y no nos tiene que inquietar, me da tranquilidad el trabajo bien hecho y tengo los profesionales que tengo al lado. La calma es poder, dominar la situación me da poder”, dijo.

“La seguridad que te da tener buen equipo, seguridad que te da el rendimiento, la actitud, el comportamiento... El trabajo bien hecho te acerca a ganar, yo ya he desdramatizado la derrota, puedes hacer un trabajo fantástico, pero aun siendo superior a tu rival te puede ganar. Si hacemos lo que tenemos que hacer, la conciencia está tranquila aunque el resultado sea adverso”, añadió.

De la Fuente y Argentina

De la Fuente reveló su predilección por los entrenadores de Argentina y Paraguay: “Lo más importante es gestionar un grupo y este modelo de liderazgo de liderar desde el grupo funciona, gestionar peresonas y profesionales. Darles una idea, seleccionar, que es nuestro trabajo, a los que se adaptan a una idea. Y en el plano humano, que sean personas que sumen”, señaló sobre Lionel Scaloni.

“Celebro que Lio (Scaloni) tenga esta idea también. He dicho muchas veces que comparto todos sus planteamientos futbolísticos, soy un admirador de él. En lo personal, lo conozco, sé que es una gran persona”, añadió.

También valoró la gestión de Gustavo Alfaro: “Una vez, Gustavo Alfaro, de quien también me declaro gran admirador... admiro a mucha gente, a la gente buena. Él habló de que tiene que funcionar el liderazgo de valores, eso tiene una potencia más que cualquier otro comportamiento. Nosotros tratamos de unir y crecer como grupo”, contó.

Por otra parte, extendió su análisis a Argentina. Primero, destacó el rendimiento de Lionel Messi: “Parece que tiene 19 o 23 años. Está a un nivel excepcional, pero sobre todo destaca en el compromiso, cada día quiere más. Cuando uno quiere y sigue y sigue trabajando es un ejemplo para los más jóvenes”, expresó.