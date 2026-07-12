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    Los Cóndores arrollan a Hong Kong China y siguen con camino perfecto en la World Nations Cup

    En Viña del Mar, la Selección Chilena de Rugby le ganó de forma contundente por un marcador de 38-17 al combinado asiático, sumando su segundo triunfo al hilo en el torneo de preparación para el Mundial 2027.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los Cóndores arrollan a Hong Kong China en la World Nations Cup.

    Los Cóndores continúan con su participación en la World Nations Cup. De cara al Mundial 2027 de Australia, la Selección Chilena de Rugby se enfrentó en su segundo partido de preparación a Hong Kong China y repitió las buenas sensaciones que había cosechado en el estreno: se impuso por 38-17.

    Para este segundo apronte, el combinado nacional se mudó de casa. Si el debut ante Rumania había tenido lugar en el Estadio Nacional, el choque con los asiáticos se llevó a cabo en el Sausalito. El reducto de Viña del Mar traía buenos recuerdos, porque allí se había abrochado la clasificación a la cita planetaria en el recordado duelo frente a Samoa.

    Y casi repitiendo aquel buen desempeño que selló el pase a la Copa del Mundo, los Cóndores volvieron a maravillar a su público. Pese a que los 12′ el kicker Paul Altier puso los tres primeros puntos para la visita, Iñaki Gurruchaga respondió con un try para inaugurar el marcador chileno a los 15′.

    Posteriormente, Hong Kong se volvió a adelantar a los 33′ mediante un apoyo de Alexander Post. Sin embargo, la respuesta fue automática por parte de Raimundo Martínez (36′).

    El trámite se tornó complejo cuando Jack Combes puso nuevos puntos a los 38′ y estrechó el tablero para ponerse a solo dos puntos de los pupilos de Pablo Lemoine. No obstante, de cara al complemento, todo fue para Chile. Marcelo Torrealba anotó el ensayo a los 48′ y Martínez se inscribió con el doblete al 62′. Luego, cuando el reloj llegaba al final, Nicolas Saab puso la sentencia a los 77′. Cabe remarcar el desempeño de Santiago Videla, que aportó con un penal y tres conversiones efectivas.

    Con este amplio resultado, los Cóndores siguen con camino perfecto en esta competición y ahora preparan su próximo duelo: en La Serena, chocarán contra Georgia.

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