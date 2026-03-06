De la negociación con Sabrina Carpenter al hito de Los Bunkers y escenarios más grandes: cómo se armó Lollapalooza 2026

Los camiones con cargas de equipo y material de construcción repasan una y otra vez las aceras del Parque O’Higgins. Mientras, diminutos se ven a lo lejos los operarios encaramados en los andamios que trabajan en las estructuras de los escenarios. Aunque el parque aún está abierto al público, desde hace casi tres semanas que se avanza en la instalación de toda la estructura de Lollapalooza Chile, el evento que arranca el próximo viernes 13 de marzo.

En su edición número 14, el festival vuelve al Parque O’Higgins, en el corazón de Santiago, tras cuatro temporadas en el Parque Cerrillos. Un retorno al lugar de origen, pues el evento arrancó allí en 2011 y se mantuvo por años hasta que conflictos con la administración municipal y la pausa forzada de la pandemia lo llevaron al sector poniente de Santiago. Por ello, en la organización rezuman entusiasmo. “El regreso ha sido emocionante, ha sido vibrante -dice a Culto el director del festival, Sebastián de la Barra-. La verdad es que los equipos de producción están demasiado contentos de regresar a un lugar con más sombra, un lugar que se siente como nuestra casa, porque es nuestra casa. Es un lugar que tiene muchos lindos recuerdos también, grandes momentos y la verdad que este retorno se siente bien”.

Sebastian de la Barra, director de Lollapalooza. Foto: Andres Perez/La Tercera Andres Perez

El retorno de Lollapalooza a un lugar más amigable con el espectador, un parque con árboles, más lugares de sombra, y mejor conectado, tuvo una correlación con el desempeño comercial; ya está muy cerca de agotar los boletos para los tres días, para los que esperan convocar 80 mil personas cada una. “Sin duda que es un factor -asegura De la Barra-. Eso, sumado a la mezcla del line up, el hecho de que es la 14ava edición, son factores que se van juntando. Estamos ad portas de hacer sold out con Lolla”.

En esta ocasión, habrá seis escenarios, uno más que en 2025; los principales, Cenco Malls y Banco de Chile, el escenario Perry’s en el Movistar Arena (el habitual lugar para la electrónica), ademas del Lotus Stage (en el teatro La Cúpula), el clásico Alternative stage (que vuelve a su lugar hacia el costado de Av. Viel) y el Kidzapalooza.

A contrapelo de lo que se ha señalado en redes sociales, los escenarios no son más pequeños. Al contrario, crecieron en tamaño; esta temporada medirán 75 metros de ancho y tendrán pantallas laterales de 16x12 metros y una pantalla central de 18x8 metros. “Decidimos crecer en el tamaño de las pantallas laterales, así que por primera vez se van a ver pantallas bastante más grandes que lo que estábamos acostumbrados a ver en Lollapalooza -explica De la Barra-. Justamente para darle una mejor experiencia al público y que la gente que esté más atrás escuche mejor, vea mejor, esté más cómoda y todos tengamos una puesta en escena más potente de todos los artistas del festival”.

Montaje de Lollapalooza en Parque O'Higgins Foto: Andres Perez/La Tercera. Andres Perez

Respecto al sonido, la disposición para los escenarios principales se mantiene. “El año pasado hubo cuatro torres de delay por escenario principal y este año las estamos manteniendo -detalla el director del evento-. Es verdad que acá hacia 2019-2019, por configuraciones de algunos ingenieros de sonido, de algunos headliners, pusimos menos, pero este año estamos manteniendo nuestras cuatro torres de delay para que así el público pueda usar todo el espacio hacia las diagonales de los escenarios principales”.

En cuanto a los servicios, las características naturales del recinto ofrecen zonas de sombra, así como otras distribuidas en las zonas Lounge, Budgarden, Kidzapalooza. Además, para capear el calor se dispondrán 7 zonas de Líquidos, 8 Puntos de Hidratación y otras 7 Zonas de Servicios Sanitarios distribuidos por todo lo largo y ancho del Parque O’Higgins. La oferta gastronómica se amplió con la inclusión de comida saludable, vegana, veggie, sin gluten, gourmet, postres, entre otras, además de 60 puestos y 6 food gardens.

A tono con su curatoría habitual, el Festival presenta esta temporada un line up diverso, aunque tiene un acento en el pop más juvenil en sus números estelares, como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, que debutan en Chile. Por su lado, Sebastián de la Barra, matiza el tono del cartel. “Siempre se va dando de una manera orgánica, según la disponibilidad del artista. Hay una dinámica y un hilo conductor donde uno busca un equilibrio, siempre se va a buscar que haya un poco de rock, un poco de pop, un poco de diversos estilos musicales. A nivel de headliners creo que hay un cartel diverso, si bien está Chappell Roan, está Lewis Capaldi y está Sabrina en el mundo del pop, que esté Turnstile como headliner, que esté Deftones, un Skrillex que es mucho más alternativo, son artistas súper relevantes. Y en la línea media, un Interpol, un Tom Morello, tienen ese equilibrio un poquito más hacia el mundo del rock. Creo que habla de un cartel que nuevamente le habla a las audiencias jóvenes, principalmente, pero también buscamos un cartel que sea diverso, que sea actual, mezclado con esas oportunidades históricas que hemos tenido en el pasado. Cuando una banda como Metallica te dice quiero tocar el Lollpalooza uno tiene que decirle ‘por favor, invitado’ y es un honor también”.

Sabrina Carpenter y Chappell Roan son dos de los estrellas principales de Lollapalooza 2026.

Carpenter y Roan son probablemente de los números más atractivos del cartel. “Ambas dos las veníamos buscando hace un rato -dice De la Barra-. A Sabrina después de la gira que hizo abriéndole a Taylor Swift, que es una gira que no pudo pasar por Chile, teníamos muchas ganas de poder invitarla a Sudamérica. Es la primera vez que viene sin un support de alguien como Taylor Swift, así que fue algo que fue difícil, costó. Y Chappel creo que viene en un gran momento, la vimos hace un año y medio en Lolla Chicago y después de eso fue un fenómeno que estuvo en toda Europa. Lolla está trayendo a dos figuras gigantes del pop en su mejor momento y eso es algo que hay que destacar”.

Los shows que las dos artistas desplegarán en el Parque O’Higgins, son los mismos que han mostrado en mercados como Europa y Norteamérica, lo que ha significado algunas modificaciones de escenario. “Ambas vienen con toda su producción, toda su escenografía, por eso los escenarios están más grandes hacia atrás -explica el director-. Es algo que no se ve, pero hay una zona muy grande atrás de producción de los main stage, para que sea viable todo este montaje entre medio de un sub headliner y luego ellas”.

Los Bunkers en Lollapalooza 2011 Foto: Natalia Espina/ La Tercera

Además de la presencia de figuras estelares del pop actual, Lollapalooza hará historia por la inclusión de su primer headliner chileno. En este caso, serán Los Bunkers, una banda que se solo se presentó en la primera edición, de 2011, año en que también participaron en la versión de Chicago. Su regreso, como número estelar, concreta un viejo anhelo del Festival, que ha querido tenerlos desde su reunión, pues ya se les ha sondeado en años recientes. “Los Bunkers estuvieron en la primera versión de Lolla y obviamente todo el regreso que tuvieron ha sido súper exitoso y nosotros, además de ser amigos, tenemos un respeto profundo por ellos -apunta De la Barra-. Creo que de alguna manera están cerrando en Chile un ciclo importante de grandes estadios, Arena, Festival de Viña, etc. En Lollapalooza es un honor tener tanto a Los Bunkers como a Young Cister [cerrará el escenario Banco de Chile el viernes 3] y darles un espacio como de headliner en escenarios principales. Creo que van a dar shows que van a ser muy convocantes, muy masivos, con una linda producción, con una tremenda conexión con el público chileno”.

El director se toma un segundo antes de marcar una clave; el vínculo de Lolla con la escena local. “Lolla cumple con seguir potenciando la música chilena. Hay un montón de otros artistas también que están cerrando otros escenarios o que tocan muy tarde, el caso Akriila que casi cierra el Perry’s compitiéndole a Skrillex. Hay artistas que yo sé que la van a romper, van a estar realmente a tope con un rico nivel de producción, como 31 minutos. Los vimos nacer como show en vivo acá en Lolla hace muchísimos años atrás y también es un honor poder trabajar con ellos después del Tiny Desk y todos estos años de mucho éxito”.