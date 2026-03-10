SUSCRÍBETE
    Sinaka debuta en Gran Arena Monticello

    La nueva estrella del reggaetón chileno se presentará el sábado 25 de abril. Las entradas saldrán a la venta desde el 12 de marzo por el sistema Ticketmaster.

    Equipo de Culto

    Sinaka llegará por primera vez a San Francisco de Mostazal el próximo sábado 25 de abril en medio del gran éxito que ha obtenido en el último tiempo, donde consiguió agotar las entradas de algunas presentaciones. La cita en Monticello será desde las 21.00 horas, y las entradas se pondrán a la venta el jueves 12 de marzo, desde las 16.00, por el sistema Ticketmaster.

    A fines del 2025 su carrera musical explotó gracias a la canción Aló con Katteyes y Senda Bellakona, ambas canciones marcaron la masificación de su trabajo musical que se inició hace algunos años, cuando buscó rescatar el reggaeton clásico de los 2000.

    Matías Muñoz, 24 años, llegará a Monticello con su trabajo más reciente llamado El Nuevo Sonido que cuenta con colaboraciones de Pablo Chill-E y Kidd Voodoo y que lo ha ubicado en el número 1 de lo más escuchado en nuestro país.

    El concierto de Sinaka lo abrirá Lafé, artista emergente que acaba de lanzar su último single Hechizá y que en mayo de este año dará a conocer su tercer álbum como solista, que cuenta con 12 canciones donde se incorpora de lleno al género urbano combinado ritmos como el trap, el reguetón, el afro y el pop. Este disco fue escrito por LaFé y producido por Felo Fonsea y Félix Encina en estudios Fonsea.

    Más sobre:SinakaGran Arena MonticelloConciertosReggaetónMúsicaMúsica Culto

