Fernando Zampedri: “A Barrera no lo sacará nadie de los goles que hizo, pero estoy convencido de que superaré esa marca”

Fernando Zampedri (Chajarí, Argentina, 14 de febrero de 1988) vive un momento pleno, que coronó hace dos semanas con un golazo frente a Universidad de Chile. Un tanto que sirvió para quitarle el invicto a su rival y meterse de lleno en la lucha por el título. Además, ya suma 111 tantos con la Franja, a solo ocho de superar a Rodrigo Barrera como máximo artillero histórico de Universidad Católica.

Después de su gol, hizo una publicación en Instagram recordando al Fernando “gurí” (niño). Cuénteme de esa etapa y si alguna vez imaginó este presente.

Yo vengo de Chajarí, un pueblo en Entre Ríos. Ahí a los chicos se les llama gurí. Y, en Argentina y en el interior, el fútbol es el deporte que más llama la atención, que más nos gusta, por el que somos más apasionados. Y todos los gurises de ahí lo primero que quieren ser es futbolista. Dan todo por serlo, y así me pasó a mí. Siempre quise ser futbolista. Por una u otra cosa, me costó demasiado. Después, un poco más de grande, se dio. Así que lo disfruté y lo disfruto mucho.

¿El gol contra la U es el más bonito de su carrera?

Como bonito, sí. Yo creo que sí, que es el más lindo. Como historia, creo que también. Está con otro gol que hice en otro club. Pero creo que sí, la chilena ante la U es uno de los goles que más me marcó y que me va a marcar mucho en mi carrera como futbolista y también para la vida; para cuando me toque dejar el fútbol.

También se habló mucho de la celebración de su gol. Algunas personas lo tomaron como una provocación. ¿Qué opina de eso?

No, nunca provoqué a ningún club. Acá en Chile les hice goles a todos los clubes, menos a uno que fue Magallanes. Después a todos los equipos que enfrenté les he convertido. Y nunca le falté respeto a nadie, solamente que el festejo ya estaba hablado en la concentración con Alfonso (Parot). Le había dicho que iba a hacer el gol y que lo iba a festejar como el torero. Pero nada raro, nada contra la gente, ni nada de eso.

Por otro lado está la celebración de Nicolás Castillo. ¿Qué le pareció?

Con respecto a lo de Nico, se apuntó demasiado a él. Y acá hay muchos jugadores de varios clubes que hicieron lo mismo y como que no tuvo tanta repercusión. Quizás lo de Nico molestó por cómo terminó el resultado, por cómo se hizo el partido y por la gente que había en el estadio. Obviamente que está mal. En el momento, yo creo que él lo hizo y no se dio cuenta. Y después habrá tomado una medida propia de sentirse equivocado. Pero se habló mucho y yo creo que muchos jugadores de gran trayectoria se han equivocado y no ha pasado a mayores. Ese día la gente no nos trató bien. A mí me tiraron botellas, me tiraron escupitajos, de todo. Entonces, siempre se pide que el futbolista dé una buena imagen hacia afuera, pero yo creo que la gente también tiene que respetar un poco más al futbolista. A Nico también le hicieron varias cosas cuando estaba entrando en calor. Y bueno, uno es ser humano y con la adrenalina que tenemos todos, reaccionó de esa forma.

Zampedri se acerca a Rodrigo Barrera en el listado de goleadores de la UC. Foto: Luis Sevilla

Este año comenzó abajo en la tabla de goleadores, pero ya está en la pelea. ¿Qué significaría para usted ser pentagoleador?

Es un poco lo que tocamos al principio de la conversación; de gurí, de chico, es algo soñado. En este caso ya lo logrado está, que son cuatro años consecutivos siendo goleador en una liga. Lo disfruté mucho, lo disfruto y lo disfrutaré. Y hoy voy en camino de tratar de conseguir un año más. Siempre me pongo metas y una de esas metas es eso. No empecé de buena manera el torneo, pero trabajando, confiando mucho en mí, empecé a mejorar y a levantar el nivel, cosa que el equipo también hizo. Entonces eso también favorece y ayuda.

Pronto va a cumplir los cinco años en Chile. ¿En qué está su proceso de nacionalización? ¿Lo ha llamado alguien de la Selección para saber cómo va eso?

No, de la Selección nadie y no deberían tampoco, porque no tengo los papeles todavía de la nacionalidad. Pero sí está en trámite, lo estamos haciendo. Yo creo que dentro de unos meses ya vamos a tener noticias. Pero siempre dije que hice los papeles para generar un cupo más en el club. Y esa era la idea. Y si me gustaría participar en la Selección, repito siempre lo mismo: tienen un gran equipo, hay grandes jugadores. Y si a mí en algún momento de la vida me toca, lo haría con mucho orgullo.

¿Y qué le parece Gareca como entrenador?

Es un buen entrenador, de una jerarquía increíble, sabe mucho de fútbol. Y donde estuvo le ha ido bien y siempre dejó una huella de lo más importante y lo más difícil.

Con respecto a Tiago Nunes, ¿qué fue lo que cambió tanto para estar en este momento?

Él tiene su idea. Cada cuerpo técnico tiene su idea y su forma. Y él vino convencido con su idea, nos involucró en su idea. Y nosotros supimos rápidamente tratar de entenderlo y creo que lo estamos logrando. Y nos dio mucha confianza, más allá de lo táctico y el juego. Volvimos a creer en nosotros mismos, en el grupo, en la individualidad y eso es lo importante.

Hoy, Católica está en la parte alta de la tabla. ¿Cree que se necesita reforzar al equipo para pelear el campeonato?

Ahora falta una fecha para que termine la primera rueda. Pero sí, obviamente todo equipo necesita refuerzos a mitad de año. De eso obviamente se encargará Tiago con los dirigentes y seguramente van a llegar refuerzos. Así que nosotros estamos contentos con lo que dimos, con el rendimiento del equipo y como está finalizando la primera rueda. Pero sí, sería bueno tener refuerzos.

A su juicio, ¿cuáles son los rivales a vencer en esa lucha por el título?

Hoy en día yo creo que no hay un rival a vencer. Tenemos que mejorar nosotros mismos para pelear el título. Falta, como te digo, la mitad de un torneo y tenemos que mejorar mucho. Y después ir partido a partido y sabemos que todos son difíciles. No hay un equipo al que se le pueda ganar fácil. Todos los equipos van a pelear por algo seguramente en esta segunda etapa. Así que estamos convencidos de que para pelear el torneo nos tenemos que fijar mucho en mejorar nosotros.

¿Cree que el triunfo frente a la U, puntera e invicta, fue clave desde lo psicológico tanto para ustedes como para ellos?

Falta mucho todavía. Ahora hay una mini vacación de por medio, una pretemporada donde los jugadores van a llegar a los clubes. Falta mucho todavía para ver quién va a pelear el título. Hay varios clubes bien posicionados. Creo que del primero al octavo todos tienen chance en este momento. Está muy lindo el torneo, competitivo. Están todos luchando por lo mismo.

Zampedri se lanza entre dos defensores y anota un gol de antología. Foto: Photosport

Hoy Alexander Aravena y Gonzalo Tapia están en un buen momento y usted los ha visto crecer. ¿Los aconseja?

Bueno, sí, son dos casos diferentes. Aravena tuvo la oportunidad, se fue a préstamo, le fue muy bien, volvió, siguió creciendo. Y hoy creo que tiene una oportunidad muy linda para emigrar y ojalá que así se dé porque es lo que queremos para los chicos del club. Y Gonzalo también viene muy en crecimiento. Un chico que es de la casa, que se bancó varios procesos, etapas o técnicos. Cambiar tanto a los chicos por ahí se les dificulta aún más, porque un técnico pide una cosa, otro técnico pide otra. Entonces, cuando estás creciendo y aprendiendo muchas cosas, cambiar tanto quizás no debe ser tan fácil. Hoy está teniendo un nivel muy alto Gonzalo. Creció mucho y ojalá que se le abran puertas a él también.

Con respecto a su récord, ¿siente una presión extra al estar tan cerca?

No, para nada. En el momento en que me sentí un poco presionado fue cuando llegué. No llegué en mis mejores condiciones, me faltaban algunos meses de recuperación del tobillo y me costaba bastante. Y al principio me acuerdo de que me costó empezar a hacer goles. Entonces, ahí me sentí un poco más presionado. Pero cuando ya después empecé a tener confianza, cuando empecé a andar mejor y cuando en el equipo también empecé a confiar, todo fue mucho más fácil, más relajado y la verdad que no tengo ninguna presión. Disfruto el día a día, de venir; disfruto de que llegue el día domingo para jugar el partido. Obviamente, siempre cuando llega, quiero hacer goles y cuando no los hago, me enojo, pero no siento ningún tipo de presión.

¿Ha imaginado alguna vez el día en que llegue al récord?

No, la verdad nunca he pensado en ese día, no sé qué me irá a pasar por la cabeza ese día. Como sé que todavía falta, no se consiguió aún, hay que seguir trabajando. Y uno, yo creo, que para tener la posibilidad de ser goleador histórico, en mi caso, y creo que en varios de los que sean, no piensan en ser un goleador, sino en trabajar día a día y hasta que no se consiga no puedes pensar en eso.

Está el caso de Rodrigo Barrera, el goleador histórico, a quienes algunos hinchas ningunean su récord por su paso por la U. ¿Qué le parece esa situación?

No he conversado con él, pero respeto mucho a todas las personas o a los jugadores que están en un nivel privilegiado, si se puede decir, de una institución. Y siempre digo que cada uno hace su camino. En este caso, Barrera hizo el suyo. No tengo nada para decir sobre él, sino que felicitarlo por estar en un lugar tanto tiempo y con una marca tan grande de goles en una institución. Es un mérito importante, un mérito muy lindo, que lo va a disfrutar y lo va a seguir disfrutando porque de ahí no lo va a sacar nadie de los goles que hizo, pero estoy convencido de que superaré esa marca.

Usted es el capitán de Universidad Católica. ¿Qué significa para usted la UC?

Mucho sentimiento porque no llevo tanto tiempo, solamente este va a ser el quinto año y haber conseguido tantas cosas con este equipo, como títulos, y en lo personal haber hecho tantos goles, marca claramente mi carrera. Me ha cambiado mucho la forma de pensar y de seguir en lo que es el fútbol, de ver lo diferente. No es fácil mantenerse hoy en día en un club. Generalmente los jugadores van cambiando y mantenerse es difícil, y ya mantenerse y quedar en la historia, aún más. Entonces, son muchos sentimientos que, si te pones a pensar, no paras de elogiar al club; a la gente, y de mirar para atrás y decir “todo esto hice”. Qué satisfactorio es el fútbol en este caso y no es siempre así. Soy agradecido de haber llegado a la Católica, de que hayan confiado en mí y después, es una pregunta muy grande porque está toda mi familia; tengo un hijo que nació en Chile.

¿Va a echar raíces en Chile tras su retiro?

Tengo unos años más de contrato. Entonces, no pienso todavía en el retiro y en lo que voy a hacer, pero sí sé que va a ser difícil cambiar de aire cuando lo tenga que hacer. Como te digo, mi familia se siente muy cómoda acá, la gente se lo hace saber, somos muy queridos... Va a ser difícil tomar un nuevo aire y tomar esa decisión.

Dentro de quienes han hablado bien de usted está el Presidente Boric, fanático de la UC. Quizás no es tan común que un Presidente de la República sea tan hincha. ¿Ha podido conversar con él?

La verdad no soy muy metido en esas cosas. Yo creo que, a pesar de ser Presidente de la República, es un ser humano, es hincha de un club y así lo demuestra, pero nunca me tomé el atrevimiento de decir “bueno, ya que es hincha, ya que por ahí grita los goles o habla un poco de alguna persona, voy a hablar con él”. Si se da en algún momento, bienvenido sea, me gustaría... Lo respeto como cualquier hincha y seguramente él lo hace igual.