La UC se desmarca y condena las burlas y gestos obscenos de Nicolás Castillo a la U

Nicolás Castillo hace ruido. El delantero se llevó todas las miradas después del triunfo de Universidad Católica sobre Universidad de Chile en el Clásico Universitario, pero no por su desempeño futbolístico.

El atacante, reconocido a sí mismo como un ferviente hincha cruzado, nuevamente desató la polémica por un hecho extradeportivo. En esta oportunidad, después de la victoria cruzada, realizó una serie de gestos obscenos dedicados hacia los fanáticos del cuadro azul.

Castillo fue el primer jugador en abandonar el Estadio Nacional. Posterior al partido, el futbolista se retiró rápidamente del recinto, cuando el resto de sus compañeros aún se encontraban en los camarines. ¿El motivo? Un viaje a España para continuar con el tratamiento que le permitió volver a jugar fútbol.

Eso sí, a pesar de ya no estar presente en el lugar, continuó mostrando su animadversión contra la U y publicó un posteo donde se observan sus señas hechas en la cancha del coloso de Ñuñoa, acompañando la publicación con un claro mensaje: “¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico (sic). ¿Cuántas fechas quieren? 1, 2 3 Ok. Gitanos”, consignó en su cuenta personal de Instagram.

En ese sentido, la UC mostró su descontento por lo sucedido y condenó el accionar del Castillo : “Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes. Estas actitudes no se condicen con los valores que debe manifestar todo representante de nuestra institución”, señalaron en las redes sociales del club.

Arriesga sanción

Los gestos de Castillo no pasaron desapercibidos y provocaron una serie de reacciones. Una de ellas fue la de Johnny Herrera, quien no dudó en criticar lo hecho por el delantero: “No puede ser tan fallado del mate. Y eso que ganó. Por mucho menos a (Francisco) Prieto le tiraron más fechas cuando se agarró conmigo”, declaró el excapitán de la U en TNT Sports, luego del partido.

El delantero de la UC se expone a una sanción de oficio, en el caso de que el juez Cristián Garay incluya en su informe arbitral lo sucedido. Según el Código de Procedimiento y de Penalidades de la ANFP, en el artículo 63, el futbolista puede ser suspendido entre una y tres jornadas.