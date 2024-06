Presidente Gabriel Boric anuncia que Chile postulará a la organización de los Juegos Olímpicos de 2036

“Nuestro país tiene las condiciones de organización, la capacidad de gestión y el liderazgo internacional para organizar eventos deportivos de nivel mundial”, señaló el Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública. En el Congreso Nacional, el Mandatario hizo un repaso de los logros alcanzados durante su administración y proyectó algunas propuestas que pretende dejar como legado en su periodo. Una de ellas marca el devenir del deporte chileno: la postulación para organizar unos Juegos Olímpicos.

En el discurso anunció el inicio de las gestiones formales para la solicitación de realizar la cita de los cinco anillos. Esta decisión ya le fue informada al Comité Olímpico de Chile (COCH), que dará inicio al proceso.

“Por eso, anuncio que iniciaremos el camino para que Chile sea por primera vez en su historia, candidato a sede de los Juegos Olímpicos 2036. Para ello, el ministro del Deporte ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación de nuestra sede con miras al 2036. Sabemos que no será fácil, pero tal como la generación del 62, los invito a soñar alto y unirnos en este hermoso desafío de ser por primera vez anfitriones de unos Juegos Olímpicos”, consignó el Presidente sobre el evento planetario.

Los antecedentes

En abril de este año, en la inauguración de las actividades por el Día del Deporte, en la Plaza de la Constitución, el Mandatario había dado luces de lo que sería una noticia histórica para el deporte nacional. Con bastante positividad, el Presidente Boric se refirió a una eventual postulación para organizar la cita de 2036.

Aseguró haber solicitado al Ministerio del Deporte que realizaran las primeras diligencias y análisis de las oportunidades que tiene nuestro país: “Le encargué al ministro (Pizarro) que hiciera toda la recopilación de antecedentes para ver qué es lo que implica postular al 2036 para que seamos sede de los Juegos Olímpicos”, señaló en ese entonces, asegurando que “sería un gran orgullo” desarrollar el evento.

“Es un trabajo que tiene que ser de muchos gobiernos y en conjunto entre el sector público y privado, pero tenemos que soñar alto, podemos soñar alto”, añadió.

La realización de los Juegos Panamericanos, con gran éxito, fue clave en la determinación actual. La organización permitió apuntar alto, algo que ya había anticipado Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Nacional (COI). En pleno desarrollo de Santiago 2023 y en conversación con El Deportivo, el exesgrimidor se atrevió en apuntar que Chile está capacitado para recibir otros eventos deportivos: “Mi consejo sería que una vez terminemos estos Juegos exitosamente, deben comenzar a colocarse la siguiente meta. Y entre ellas podría estar unos Juegos Olímpicos u otros eventos de este carácter”, apuntaba.

Sobre eso mismo, en marzo de este año, se refirió Harold Mayne-Nicholls: “Nos encantaría poder postular a unos próximos Juegos Olímpicos, sería extraordinario que, parte del legado de Santiago 2023, fuera apuntar a los Juegos del 2036″, indicó en diálogo con La Tercera.

“Hay tres personas de nosotros que ahora están viendo ese tema. Cómo ordenarlo bien, el tema de la hotelería, el tema del ticketing, el tema de la organización en general... cosa que si el día de mañana nos dicen que postulemos, tengamos algo avanzado. Por que si no, nos podemos pillar los dedos. Y no podemos llegar a última hora a presentar algo que no vamos a alcanzar. Entonces, estamos preparando todo en libros gigantescos para estudiar y postular. Así que estamos trabajando en eso”, afirmó el director ejecutivo de Santiago 2023.