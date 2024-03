Harold Mayne-Nicholls: “Estamos preparando la documentación por si hay que postular a los Juegos Olímpicos de 2036″

Esta semana Harold Mayne-Nicholls fue invitado a la International Sports Convention, donde expuso sobre la experiencia de haber organizado los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. El evento se llevó a cabo en Londres, en el estadio del Tottenham Hotspur. Junto a Polly Clark, directora de la European Solheim Cup en el Ladies European Tour, y Claire Briegel, CEO de World Netball, el director ejecutivo presentó algunas de las claves del éxito de la cita.

En el encuentro también fue recordada la opinión de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien manifestó que el país “estaba para grandes cosas”, lo que el expresidente de la ANFP contestó con ilusión. “Nos encantaría poder postular a unos próximos Juegos Olímpicos, sería extraordinario que, parte del legado de Santiago 2023, fuera apuntar a los Juegos del 2036″, indicó.

Desde la capital inglesa, Mayne-Nicholls atienda a El Deportivo y explica en profundidad esos dichos y revela que se está trabajando en al menos generar una base para una candidatura. “Hay tres personas de nosotros que ahora están viendo ese tema. Cómo ordenarlo bien, el tema de la hotelería, el tema del ticketing, el tema de la organización en general... cosa que si el día de mañana nos dicen que postulemos, tengamos algo avanzado. Por que si no, nos podemos pillar los dedos. Y no podemos llegar a última hora a presentar algo que no vamos a alcanzar. Entonces, estamos preparando todo en libros gigantescos para estudiar y postular. Así que estamos trabajando en eso”, afirma.

Harold Mayne-Nicholls expuso en Londres. Foto: Santiago 2023.

Asimismo, el CEO de Santiago 2023 aclara cuál es el futuro de la corporación y le pone plazo a su expiración. “Hoy día quedamos en la corporación aproximadamente 190 personas. Y todos los meses hay un plan de retiro de acuerdo a cuando van terminando su trabajo y se va yendo gente. De lo que se podría denominar como altos cargos queda la contralora, el director de Comunicaciones, el director legal y el director de Administración y Finanzas y el director de Infraestructura. Todos los otros cargos ya han ido saliendo porque van terminando su trabajo. Y está todo programado para que, de aquí a septiembre, si es que todo anda bien y todo sale como corresponde, todo el mundo ya vayamos yéndonos. Incluso, podríamos quedarnos un año más si es que no se ha terminado todo, pero la idea nuestra es cerrar en septiembre”, anticipa.

Reencuentro con la Generación Dorada

Después de su exposición en Londres, Harold Mayne-Nicholls partió rumbo a Parma para estar en el debut de Ricardo Gareca al mando de la Roja frente a Albania. “Me invitó Stefano Pucci, que es un agente de partidos que organizó este. Es muy amigo mío, ha estado en Chile conmigo y yo he estado con él en Italia”, cuenta.

En ese sentido, la instancia también podría significar un reencuentro con la Generación Dorada. “Yo creo que la última vez que estuve con algunos de ellos fue en la Copa Confederaciones. Ahora no tengo idea si podré topármelos. A los mejor solo los veo desde la tribuna, nomás”, dice.

“Pero si los veo va a ser un tremendo gusto y también a otros que no son de la generación, pero que conozco, como Marcelino. De hecho, él viajó con nosotros a una gira de la fundación (Ganamos Todos) a Irlanda del Norte, en un equipo donde el técnico era el Yeyo Inostroza”, desclasifica.