Javier Mascherano: “No sé por qué en Chile quieren más a Bielsa que a Pellegrini; quizás porque una Selección une al país”

Javier Mascherano tuvo un viaje relámpago a Chile como embajador de la liga española de la empresa de seguros Chubb. El argentino analizó con La Tercera la actualidad del fútbol mundial y entregó su opinión de la actividad chilena.

¿Real Madrid es el mejor equipo de Europa?

No me animaría a decirlo. Han llegado a una nueva final de Champions League. Por mi gusto futbolístico, más allá de quedar eliminado por el Madrid, el Manchester City sigue siendo el mejor.

¿Por qué lo dice?

Uno no se puede guiar solamente por un resultado. En la eliminatoria contra Real Madrid, Manchester City fue muy superior. Lamentablemente, no pudo convertir y quedó afuera en los penales. El City ha mantenido una regularidad, se nota mucho su estilo de juego.

¿Cómo ve a la liga española?

Por mi pasado en Barcelona, no la veo de la mejor manera. Nunca es bonito ver al clásico rival con tanto éxito, como ha pasado con Real Madrid.

¿Guardiola es el mejor técnico del mundo?

Y a vos qué te parece…

Tengo mis reparos, hay entrenadores que hacen grandes cosas con pocos recursos…

Qué culpa tiene Guardiola de ser tan bueno y estar en los mejores equipos. El tema de tener a los mejores jugadores es algo contra fáctico. Guardiola ha hecho méritos para estar en el lugar que está. Es un DT que ha cambiado al fútbol, no solo un equipo.

Usted enfrentó a Chile en el Preolímpico ¿Por qué las inferiores no despegan?

Eso no lo sé, porque no vivo acá. Enfrentamos a Chile, pero más allá de que nos tocó ganar con un resultado abultado, era una selección que hacía muchas cosas. Nicolás Córdova es un entrenador que me gusta mucho por las cosas que suele hacer. Vi su trabajo en Qatar, no solamente en la federación, sino que en Al Rayyan.

¿Un rival difícil?

Claro. A Chile le perjudicó mucho perder el primer partido contra Perú, que claramente no mereció perder. Después, termina ganando a Uruguay y Paraguay. Ese primer partido lo penalizó.

¿Qué le parece que Ricardo Gareca asumiera en Chile?

Tiene una gran experiencia. Hizo un trabajo impresionante con Perú, lo llevó a un Mundial y a un repechaje. Es algo que Chile necesitaba, alguien con experiencia que venga a ordenar.

¿Qué opina de Marcelo Bielsa?

Marcelo ha sido alguien muy importante en mi carrera. Creo que también lo es en Chile; ha sentado las bases para todo lo que logró después.

¿Qué le parece que haya tomado a la selección de Uruguay?

Le dará un salto de calidad como siempre hace cada vez que agarra un equipo. Ya se empezó a ver en las Eliminatorias. No tengo dudas de que hará una gran Copa América.

Javier Mascherano, ex futbolista Argentino. Foto: Luis Sevilla

¿Cuál es el secreto de Bielsa?

No sé cuál es el secreto. Ojalá lo supiéramos, porque lo copiaríamos. Es un entrenador diferente al resto.

¿Y su evaluación de Manuel Pellegrini?

Yo lo tuve en mis inicios en River Plate. También coincidí con él en el final de mi carrera en China. Manuel es un grandísimo entrenador.

¿Por qué cree usted que se le quiere más en Chile a Bielsa sobre Pellegrini?

Eso se lo tienen que preguntar a ellos, no es una pregunta para mí. Yo le tengo un gran aprecio a los dos. No sé por qué en Chile quieren más a Bielsa que a Pellegrini. Quizás, muchas veces, cuando te toca dirigir una selección logras unir al país. En cambio, cuando diriges a equipos tienes una parte del país de tu lado y la otra no.

¿Sigue en contacto con Alexis Sánchez?

No, he perdido contacto.

Gareca le aconsejaba a Sánchez que se fuera a un club con mayor continuidad...

Él sabrá muy bien lo que tiene que hacer. Está en un grande de Europa, quizás muchas veces no es la importancia de la cantidad, sino de la calidad de minutos.

¿Cómo ha visto a Paulo Díaz en River Plate?

Está en un nivel extraordinario. Debe de estar entre los mejores centrales sudamericanos. Está en un gran nivel.

¿Qué recuerdos tiene de Marcelo Salas?

Es una gran persona, que me ayudó mucho en mis comienzos como jugador.

¿Argentina es la mejor selección del mundo?

Los números dicen que sí. Es impresionante por cómo juega por el nivel que ha alcanzado.

¿Qué pasó en Rusia 2018, tenía un plantel de similares características?

No, no era ni de cerca parecido. Había jugadores de experiencia, pero no teníamos el nivel que tenía esta selección.

¿Pasó algo en Rusia?

No pasó nada, solo no dimos la talla. Fue un Mundial donde no estuvimos al nivel que la competencia requería.

¿Qué opinión tiene de Jorge Sampaoli?

La mejor opinión, ha sido un entrenador que ha demostrado en un montón de lugares que tiene una capacidad muy grande, está muy preparado.

¿Era la persona ideal para liderar ese proyecto?

Creo que sí.

¿Es cierto que hubo problemas internos en esa Selección, que usted tuvo un altercado por Pavón?

No, no. Yo no tengo ningún problema con nadie.

Se hablaba de que Pavón lo agredió a usted…

No, para nada. Esas son cosas que suelen inventar ustedes los periodistas.

No, lo dijo el DT argentino Ricardo Caruso Lombardi…

Bueno… Es más cercano a ustedes que del otro lado, el de los futbolistas. Son cosas que se han dicho, pero nunca he tenido problema con algún compañero.