SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

El Mandatario se encontró con el exfutbolista en el partido inaugural del Mundial Sub 20.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Durante la inauguración del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional, el Presidente Gabriel Boric protagonizó un momento emotivo junto al exfutbolista Matías Fernández.

El encuentro se produjo previo al estreno de la Selección en el torneo juvenil. Ahí Boric destacó la trayectoria de Fernández y compartió con los seguidores el recuerdo.

En su cuenta de Instagram, el Mandatario escribió: “Tremendo el Mati Fernández! Gracias por ese penal perfecto en la final inolvidable de la Copa América contra Argentina. Y por las rabonas que eran para jugar mejor y no para cancherear. Linda noche inaugural del Mundial Sub 20 en el Nacional”.

Durante la reunión, Boric no solo elogió al exmediocampista, sino que también participó reveló un intento propio que tuvo de imitar al formado en Colo Colo por su penal en la final de la Copa América de 2015, donde la Roja se impuso frente a Argentina. Según relató, tuvo la oportunidad de pisar la cancha y tratar de emular aquel penal histórico: “No la puse exactamente en el mismo lugar, pero llegó cerca”, comentó entre risas, mientras realizaba una reverencia simbólica hacia Fernández.

El momento se volvió aún más cercano cuando el exjugador felicitó al mandatario por su reciente paternidad. “Es una bendición ser padre”, expresó Fernández, en referencia al nacimiento de Violeta, hija de Boric, quien lo acompañaba en el recinto de Ñuñoa.

En la antesala del partido inaugural, el Presidente se había referido al hecho de recibir el torneo en el país. “Las instalaciones han sido mejoradas para recibir como corresponde un evento de primer nivel como este Mundial Sub 20. Nos retrotrae a la hermosa experiencia que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Chile ha demostrado que podemos ser sede de grandes eventos a nivel internacional”, señaló el Jefe de Estado.

“Si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, respetado en el extranjero, que ha demostrado contar con profesionales preparados para eventos de alta complejidad y somos un país con gente entusiasta por el deporte”, afirmó. “Hemos hecho pensando en el presente, en lo que se va a jugar hoy día, pero también en el futuro, porque esto significa un legado para Chile”, dijo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ChilenoFútbol NacionalMundial Sub 20Matías FernándezGabriel BoricPresidente Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta
Chile

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos
Negocios

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Fiebre del cobre: inquietud por el suministro dispara proyección del precio a niveles jamás antes vistos

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne
Tendencias

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández
El Deportivo

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine

En vivo: Francia enfrenta a Sudáfrica y Noruega se mide ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición