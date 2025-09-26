Presidente Boric aborda el inicio del Mundial Sub 20 en Chile: “Esto es un legado para Chile”

A un día del inicio del Mundial Sub 20, el Presidente Gabriel Boric visitó este viernes el Estadio Nacional para inspeccionar las condiciones del recinto que albergará la ceremonia inaugural y el debut de la selección chilena. En la actividad, el Mandatario valoró el trabajo realizado en infraestructura y resaltó que la organización de este torneo confirma la capacidad del país para recibir grandes competencias internacionales.

“Las instalaciones han sido mejoradas para recibir como corresponde un evento de primer nivel como este Mundial Sub 20. Nos retrotrae a la hermosa experiencia que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Chile ha demostrado que podemos ser sede de grandes eventos a nivel internacional”, señaló el Jefe de Estado. En la actividad, Boric estuvo acompañado por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y por el jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.

El Presidente Boric en el Estadio Nacional. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El Presidente sostuvo que la adjudicación de este tipo de certámenes refleja la imagen del país en el exterior. “Si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, respetado en el extranjero, que ha demostrado contar con profesionales preparados para eventos de alta complejidad y somos un país con gente entusiasta por el deporte”, afirmó.

En ese marco, Boric puso énfasis en las obras ejecutadas para la cita, como las mejoras en el estadio Fiscal de Talca y el acondicionamiento de las canchas de entrenamiento para las delegaciones. “Hemos hecho pensando en el presente, en lo que se va a jugar hoy día, pero también en el futuro, porque esto significa un legado para Chile”, dijo.

El Presidente también confirmó su asistencia al debut de la selección nacional este sábado frente a Nueva Zelanda en Ñuñoa. “Estaremos para apoyar a esta nueva generación de la Roja, a la que le deseamos el mejor de los éxitos. Una fiesta así no se vive todos los días. Los invito a disfrutar. Agradezco a FIFA por la confianza en el país”, expresó.