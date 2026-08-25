Detienen a tres personas tras incautación de 352 kilos de cannabis en acoplado de camión en el paso fronterizo Ollagüe

Un operativo interinstitucional entre el Servicio Nacional de Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitieron la captura de tres sujetos con 352 kilos de cannabis , la que habrían intentado ingresar al país a través del paso fronterizo Ollagüe.

“Aduanas, en un trabajo de fiscalización, logra detectar en un camión cisterna que traía oculta en su acoplado una importante cantidad de droga. Es así que se realizan y se activan las coordinaciones respectivas, tomando en primera instancia el procedimiento el equipo de Frontera Interna, para luego establecer que existía la posibilidad de continuar con el proceso investigativo”, detalló en primera instancia el jefe de la Brigada Antinarcóticos de Calama, el subprefecto Patricio Méndez.

Tras ello, detectives de la Brigada Antinarcóticos adoptan el procedimiento. El equipo se dirigió hacia Antofagasta, donde detuvo a dos personas, que serían los receptores finales del material incautado.

“Con esto se concreta un trabajo completo, desde la fiscalización que realizan los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas, tomando nosotros todo el procedimiento y realizando las coordinaciones con el Ministerio Público, logrando finalmente detener a los integrantes de la organización criminal que tenían por finalidad transportar la droga hasta las zonas centro-sur de nuestro país”, explicó Méndez.

La incautación final fue de 352 kilos de cannabis, repartidos en 260 paquetes, un camión cisterna y el vehículo en que se transportaban los receptores de la droga en Antofagasta.

Prensa PDI Antofagasta

Autoridades destacan resultados de incautaciones este año

Desde Aduanas, el director regional de la institución, Francisco Romero, destacó que durante este año han detectado más de 850 kilos de droga.

“En este caso particular, en Ollagüe, pudimos detectar sobre los 350 kg. Quisiera destacar que las labores no terminan en el procedimiento puntual. Hemos hecho un trabajo colaborativo con la Fiscalía y en este caso, con la Policía de Investigaciones para lograr ir más allá y terminar desbaratando a una banda”, añadió.

Mientras tanto, Tamara Farren, vocera de la fiscalía regional de Antofagasta destacó la labor conjunta de las instituciones y añadió que hasta la fecha, en la región han incautado este año cerca de 55 toneladas.

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“Si se considera el trabajo realizado desde octubre de 2023, la cifra ya sobrepasa las 120 toneladas”, destacó Farren.

Desde el Ejecutivo, el seremi de Seguridad, Juan Fernández, destacó el resultado como un “duro golpe para el crimen organizado”.

“Responde al compromiso permanente de este Gobierno en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Agradecemos a las policías y al Ministerio Público, que están desarrollando importantes labores de fiscalización e investigación, especialmente en nuestra frontera, donde existen desafíos y situaciones de irregularidad que estamos abordando para fortalecer la seguridad de todos y todas”, resaltó la autoridad regional.