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    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Ya se conocen los primeros detalles del evento que se extenderá por cuatro días.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional. Foto referencial de archivo Diego Martin

    A menos de un mes de las próximas Fiestas Patrias ya se preparan los detalles de la siguiente edición de la Fonda de Ñuñoa, conocida como la Corazón de Chile 2026.

    La invitación es para cuatro días, el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

    El recinto recibirá música en vivo, gastronomía típica, cultura y actividades para celebrar tanto con la familia como con amigos.

    Venta de entradas para la Fonda de Ñuñoa

    La venta de entradas para la Fonda de Ñuñoa se encuentra disponible a través de Ticketpro y tiene un valor general de $13.800.

    Además, se ofrece un descuento a residentes de la comuna a través de la Tarjeta Vecino Ñuñoa.

    La música del evento estará a cargo de más de 20 artistas invitados, donde hasta el momento se ha confirmado la participación de Santaferia, Jere Klein, Los Vásquez, Antonio Ríos y Los Prisioneros en la voz de Miguel Tapia.

    El recinto también contará con un circo y panoramas pensados para toda la familia.

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