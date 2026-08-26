El temor de Bill Gates por la IA: “Será uno de los períodos más turbulentos de la historia humana”

Bill gates dijo que el empleo de oficina ya está siendo afectado por la IA.

El empresario y fundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que no existe “ningún plan” para enfrentar la “convulsión social, política y económica” que la inteligencia artificial está a punto de desencadenar, y planteó que la tecnología puede terminar siendo “el mayor igualador jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”.

Las declaraciones están contenidas en un ensayo publicado en su blog Gates Notes.

“Necesitamos tiempo para prepararnos para el período de convulsión social, política y económica en el que estamos a punto de entrar”, escribió el empresario.

“Lamentablemente, en este momento no nos estamos preparando para ello. No veo evidencia de que los líderes, los expertos y las comunidades estén enfrentando los desafíos de manera adecuada. No hay un plan para facilitar la entrada a la era de la IA”, sostuvo.

Gates dijo en ese sentido que el desafío “es monumental” y justificó su inquietud en que, “en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los períodos más turbulentos de la historia humana ”.

El argumento central del texto, es que a diferencia de otros cambios tecnológicos previos, la IA podría reemplazar trabajo cognitivo humano en múltiples industrias a mayor velocidad de la que los trabajadores desplazados logran moverse hacia los nuevos empleos que se creen.

Robots, IA y el impacto en el empleo

Gates afirmó que el empleo de oficina ya está siendo afectado, y mencionó ventas, atención al cliente, ingeniería de software y trabajo de asistencia legal entre las primeras áreas golpeadas. Agregó que la tecnología podría llegar a hacerse cargo de tareas como la evaluación de créditos, el análisis de datos y la clasificación de pacientes.

Los trabajadores manuales también quedarán bajo presión a medida que los robots se vuelvan más capaces y más baratos, sostuvo, mientras que los más jóvenes arriesgan entrar a un mercado laboral con menos vacantes.

El temor de Bill Gates por el impacto en el empleo de la IA y los robots. Foto referencial: Yo, robot (película).

“Las personas que más tiempo necesitan son las que menos tienen: el trabajador de contabilidad que es reemplazado por un bot o el trabajador de US$ 20 la hora que pierde su empleo frente a un robot de US$ 10 la hora” , escribió.

A eso sumó un efecto de competencia: las empresas que usen IA y robótica para recortar costos y precios obligarían a sus rivales a seguir el mismo camino.