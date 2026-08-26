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    La crítica de Marcelo Barticciotto a Javier Correa luego del polémico gesto a la U: “Hace estas cosas sin pensar”

    A Barti no le gustó la manera en que el delantero del Cacique festejó. Pese a que la acción no fue consignada en el informe del árbitro, igual podría terminar con un castigo para el delantero.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: Photosport.

    Los Superclásicos siempre dejan coletazos. Este domingo, Colo Colo fue superior y se impuso por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un resultado que los deja a 13 puntos de distancia de los azules en la lucha por el título en la Liga de Primera. Los albos ganaron un partido clave en el camino a la estrella 35 y así lo entendieron sus jugadores, quienes festejaron con todo. Una vez que finalizó el compromiso, los futbolistas del Cacique se tomaron una foto en el césped de Ñuñoa, sonrientes. En ese momento, Javier Correa, una de las figuras del duelo, se colocó delante de sus compañeros y movió su pelvis en clara alusión a un insulto sexual. La imagen se viralizó de inmediato.

    El gesto no fue consignado en el informe del árbitro Juan Lara, pero causó revuelo en nombres de la U como Igor Lichnovsky y Johnny Herrera. Sin embargo, este lunes un histórico de Colo Colo también criticó la conducta de Correa. Se trata de Marcelo Barticciotto. La U ya avisó que lo denunciará ante el Tribunal de Disciplina.

    “Hace estas cosas sin pensar”

    Barti, quien fuera campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991, dijo no entender la actitud del delantero: “Pudiendo hablar del rendimiento de Correa, no necesita hacer estas cosas para que uno resalte lo bien que juega. La importancia que tiene para Colo Colo, la importancia del gol que hizo; no lo entiendo”, comenzó opinando en Radio Cooperativa.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El ahora comentarista fue más allá con su reflexión: “Yo creo que hace estas cosas sin pensar y al final no hablan bien de él. Tendríamos que hablar de su buen rendimiento, está en el podio como los mejores”.

    Números positivos

    Cabe destacar que Javier Correa retornó recién hace dos partidos, luego de un castigo por criticar el arbitraje en el que le dieron tres fechas.

    Este año, el exartillero de Estudiantes de La Plata registra 10 goles en la Liga de Primera en 14 encuentros disputados. Además, tiene cuatro asistencias, números que lo consolidan como una de los jugadores más importante en los albos.

    Más sobre:FútbolJavier CorreaMarcelo BarticciottoColo ColoLa U

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