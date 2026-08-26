“El fútbol descubrió muy tarde a Vozinha”: habla el DT que más veces dirigió al arquero en la previa a su debut con Colo Colo

Tras semanas de incertidumbre, finalmente, llegó el día del estreno de Vozinha. Josimar José Évora Dias, el popular arquero caboverdiano, será titular en el Colo Colo de Fernando Ortiz, cuando el equipo se mida ante Unión Española por la Copa Chile.

Los albos, quienes jugarán en el Estadio Nacional mientras se repara la cancha del Monumental, recibirán a los hispanos con un aforo máximo de 31 mil espectadores. Una jornada que, al margen del interés deportivo, acapara la atención del esperado debut de un jugador que se hizo famoso en el Mundial 2026. Un ícono de las redes sociales con casi 30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Cuando casi se cumple un mes del arribo del africano al país, el entrenador del Cacique encuentra la coyuntura perfecta para permitir los primeros minutos del portero en la disciplina de Macul. Incluso, antes del Superclásico ante Universidad de Chile.

“Josimar está en plena competencia con los tres arqueros. Fernando (De Paul) empezó a trabajar. Todavía no he dado la nómina, pero tiene altas chanches de poder estar en ella”, explicó el entrenador argentino en la previa del enfrentamiento ante los azules.

A solo horas del partido en Ñuñoa, el club popular subió una historia a sus redes sociales en la que el mismo adiestrador transandino fue aún más enfático, siempre en la previa de un compromiso que tal vez promete una nueva era el arco de los blancos.

“Soy el Tano, quiero invitarlos al Estadio Nacional a toda nuestra gente, ante este partido tan importante en Copa Chile con Unión Española. Los espero ahí, para acompañarnos y darles una posibilidad de una victoria que vamos a buscar”, explicó el DT.

Primera vez

Colo Colo es líder del Grupo E de esta competición con 10 puntos, dos más que su escolta O’Higgins de Rancagua. Si bien el equipo de Pedreros está clasificado a los octavos de final, el club busca asegurar el primer lugar del grupo. En ese escenario, Ortiz utilizará una formación alternativa, considerando que la prioridad es recuperar a sus principales figuras de cara al duelo del domingo ante Audax Italiano, por la Liga de Primera.

El entrenador de los albos mantiene la estructura táctica, al menos en la parte defensiva. De acuerdo a los últimos entrenamientos, el once será el siguiente: Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

En la antesala del duelo, el exarquero del Chaves de la segunda categoría de Portugal hizo un llamado a los hinchas para asistir a la cita. Así se registra en la misma historia subida a las redes de la escuadra de Macul.

“Colocolinos, nos vemos este miércoles. Tu apoyo es importante”, se escucha al portero sensación, en un documento audiovisual en el que también aparecen Arturo Vidal, Maximiliano Romero y Jonathan Villagra. “Vamos por la Copa Chile”, cierra Vozinha en el final del registro.

Más elogios

Lo cierto es que el meta no ve acción profesional desde el 3 de julio pasado, cuando Cabo Verde perdió en la prórroga ante Argentina, en la segunda ronda de la última Copa del Mundo. Antes de eso, su última presentación fue el 9 de mayo.

Pese a ello, la trayectoria del meta no deja lugar a duda. A los 40 años, el caboverdiano suma más de 300 partidos en el profesionalismo fuera de su país, entre tierras lusitanas, Angola, Eslovenia y Chipre. Precisamente, en este último país consiguió mayor regularidad y dinamismo en su carrera, luego de conseguir el título de Copa en 2019.

Fue en el archipiélago donde estuvo al mando del bosnio Dusan Kerkez, el entrenador que más veces lo utilizó con 99 presencias entre 2018 y 2021. Desde Grecia, donde el DT dirige al Atromitos, el balcánico habló con El Deportivo en la previa del estreno del golero.

“Me puso muy contento saber que Vozinha fichó en Colo Colo de Chile. Es un tipo que ha luchado mucho en su carrera. Lo conozco bien, porque estuvimos muchos años juntos, y sé que es un futbolista que destaca por su profesionalismo y entrega”, explicó el europeo.

Asimismo, el bosnio comentó que “guardo los mejores recuerdos de nuestra carrera juntos. Ya supo demostrar su calidad en la Copa del Mundo. Lo que le sucede hoy es algo más que merecido. Sinceramente, yo creo que el fútbol descubrió tarde a Vozinha”.