SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El fútbol descubrió muy tarde a Vozinha”: habla el DT que más veces dirigió al arquero en la previa a su debut con Colo Colo

    El bosnio Dusan Kerkez, quien tuvo al arquero tres años en Chipre, destaca las virtudes del caboverdiano en la previa del duelo ante Unión Española por la Copa Chile.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Vozinha se estrena con Colo Colo ante Unión Española, por la Copa Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Tras semanas de incertidumbre, finalmente, llegó el día del estreno de Vozinha. Josimar José Évora Dias, el popular arquero caboverdiano, será titular en el Colo Colo de Fernando Ortiz, cuando el equipo se mida ante Unión Española por la Copa Chile.

    Los albos, quienes jugarán en el Estadio Nacional mientras se repara la cancha del Monumental, recibirán a los hispanos con un aforo máximo de 31 mil espectadores. Una jornada que, al margen del interés deportivo, acapara la atención del esperado debut de un jugador que se hizo famoso en el Mundial 2026. Un ícono de las redes sociales con casi 30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

    Cuando casi se cumple un mes del arribo del africano al país, el entrenador del Cacique encuentra la coyuntura perfecta para permitir los primeros minutos del portero en la disciplina de Macul. Incluso, antes del Superclásico ante Universidad de Chile.

    “Josimar está en plena competencia con los tres arqueros. Fernando (De Paul) empezó a trabajar. Todavía no he dado la nómina, pero tiene altas chanches de poder estar en ella”, explicó el entrenador argentino en la previa del enfrentamiento ante los azules.

    A solo horas del partido en Ñuñoa, el club popular subió una historia a sus redes sociales en la que el mismo adiestrador transandino fue aún más enfático, siempre en la previa de un compromiso que tal vez promete una nueva era el arco de los blancos.

    “Soy el Tano, quiero invitarlos al Estadio Nacional a toda nuestra gente, ante este partido tan importante en Copa Chile con Unión Española. Los espero ahí, para acompañarnos y darles una posibilidad de una victoria que vamos a buscar”, explicó el DT.

    Primera vez

    Colo Colo es líder del Grupo E de esta competición con 10 puntos, dos más que su escolta O’Higgins de Rancagua. Si bien el equipo de Pedreros está clasificado a los octavos de final, el club busca asegurar el primer lugar del grupo. En ese escenario, Ortiz utilizará una formación alternativa, considerando que la prioridad es recuperar a sus principales figuras de cara al duelo del domingo ante Audax Italiano, por la Liga de Primera.

    El entrenador de los albos mantiene la estructura táctica, al menos en la parte defensiva. De acuerdo a los últimos entrenamientos, el once será el siguiente: Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

    En la antesala del duelo, el exarquero del Chaves de la segunda categoría de Portugal hizo un llamado a los hinchas para asistir a la cita. Así se registra en la misma historia subida a las redes de la escuadra de Macul.

    “Colocolinos, nos vemos este miércoles. Tu apoyo es importante”, se escucha al portero sensación, en un documento audiovisual en el que también aparecen Arturo Vidal, Maximiliano Romero y Jonathan Villagra. “Vamos por la Copa Chile”, cierra Vozinha en el final del registro.

    Más elogios

    Lo cierto es que el meta no ve acción profesional desde el 3 de julio pasado, cuando Cabo Verde perdió en la prórroga ante Argentina, en la segunda ronda de la última Copa del Mundo. Antes de eso, su última presentación fue el 9 de mayo.

    Pese a ello, la trayectoria del meta no deja lugar a duda. A los 40 años, el caboverdiano suma más de 300 partidos en el profesionalismo fuera de su país, entre tierras lusitanas, Angola, Eslovenia y Chipre. Precisamente, en este último país consiguió mayor regularidad y dinamismo en su carrera, luego de conseguir el título de Copa en 2019.

    Fue en el archipiélago donde estuvo al mando del bosnio Dusan Kerkez, el entrenador que más veces lo utilizó con 99 presencias entre 2018 y 2021. Desde Grecia, donde el DT dirige al Atromitos, el balcánico habló con El Deportivo en la previa del estreno del golero.

    “Me puso muy contento saber que Vozinha fichó en Colo Colo de Chile. Es un tipo que ha luchado mucho en su carrera. Lo conozco bien, porque estuvimos muchos años juntos, y sé que es un futbolista que destaca por su profesionalismo y entrega”, explicó el europeo.

    Asimismo, el bosnio comentó que “guardo los mejores recuerdos de nuestra carrera juntos. Ya supo demostrar su calidad en la Copa del Mundo. Lo que le sucede hoy es algo más que merecido. Sinceramente, yo creo que el fútbol descubrió tarde a Vozinha”.

    Más sobre:FútbolVozinhaColo ColoDusan KerkezUnión EspañolaCopa Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”

    “Avances limitados por factores estructurales”: Informe de Unicef revela falencias del sistema de protección de la niñez en Chile

    Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Lo más leído

    1.
    En vivo: en el debut de Vozinha, Colo Colo enfrenta a Unión Española por la Copa Chile

    En vivo: en el debut de Vozinha, Colo Colo enfrenta a Unión Española por la Copa Chile

    2.
    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    3.
    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    4.
    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    5.
    La solución estaba en la banca: la UC hace vivir una pesadilla a Coquimbo y vuelve a los abrazos tras una dura semana

    La solución estaba en la banca: la UC hace vivir una pesadilla a Coquimbo y vuelve a los abrazos tras una dura semana

    6.
    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”
    Chile

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”

    “Avances limitados por factores estructurales”: Informe de Unicef revela falencias del sistema de protección de la niñez en Chile

    Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional
    Negocios

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Las líneas rojas que fijan los parlamentarios para el primer Presupuesto de Kast

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Daniel Garnero se defiende en la UC tras volver al triunfo ante Coquimbo: “No veo una crisis bajo ningún punto de vista”
    El Deportivo

    Daniel Garnero se defiende en la UC tras volver al triunfo ante Coquimbo: “No veo una crisis bajo ningún punto de vista”

    En vivo: en el debut de Vozinha, Colo Colo enfrenta a Unión Española por la Copa Chile

    La solución estaba en la banca: la UC hace vivir una pesadilla a Coquimbo y vuelve a los abrazos tras una dura semana

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    Irán celebra el rechazo de China a la “guerra económica” declarada por EE.UU.
    Mundo

    Irán celebra el rechazo de China a la “guerra económica” declarada por EE.UU.

    El príncipe Harry y Meghan Markle llegan a Reino Unido para su estancia prolongada

    Inundaciones catastróficas en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón