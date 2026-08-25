¿Le preocupa enfrentar a Vozinha? La reacción de Ronald Fuentes al enterarse que el portero debutará ante Unión Española

Colo Colo enfrenta a Unión Española. Este miércoles, a las 20.30, se jugará el último partido de la fase de grupos de la Copa Chile. Si bien los albos están clasificados y los hispanos eliminados, el duelo tiene como componente atractivo el posible debut de Vozinha en el arco del Cacique.

En la antesala del compromiso, Ronald Fuentes abordó la situación. “Sin duda Vozinha fue uno de los arqueros importantes del Mundial por todo lo que hizo. Lo atacaron mucho y atajó muchísimo, lo cual habla muy bien de él para su edad y para su juego”, dijo.

Sin embargo, aseguró que en Unión Española no obeservan con especial atención al guardameta. “Nosotros no nos preocupamos de Vozinha, nos estamos preocupando de lo que somos capaces nosotros, y ojalá generarle hartas opciones”, señaló.

“Si tiene que atajar, que ataje, y si le podemos hacer daño haciéndole goles se los vamos a tratar de hacer. Lo más importante es el colectivo de Colo Colo. Vozinha es un jugador más de ese colectivo, que está muy aceitado, tanto los que juegan como los que no juegan”, añadió.

En esa línea, explicó como buscarán hacerle daño a los albos. “Cuando le han tratado de llegar a través de asociaciones, con buena movilidad, también le generan peligro. La idea nuestra es poder, a través del juego colectivo, producir oportunidades de gol”, comentó.

Unión Española venció a Cobreloa durante el último fin de semana. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Las metas de Unión Española

Por otra parte, Fuentes abordó los objetivos de Unión Española en la Primera B y aseguró que ve lejos la chance del ascenso directo. “Me van a matar por las redes sociales, pero me da exactamente lo mismo porque no tengo redes sociales, y sigo insistiendo en lo mismo. Nosotros en estos momentos estamos para la liguilla, estamos pensando en eso”, comentó.

“No tenemos margen de error y tenemos que seguir pensando en que tenemos que sumar puntos para estar en la liguilla. Si en algún momento estamos para algo más, nos jugaremos la opción, pero ahora es seguir sumando para estar en ese grupo de avanzada”, agregó.