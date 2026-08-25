SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    La víctima fue encontrada en el piso con múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta tras ser atacado con un arma blanca en reiteradas ocasiones.

    Los hechos se habrían registrado alrededor de las 4:55 horas, cuando personal policial se constituye en Av. Dorsal con calle O’Higgins, a raíz de un procedimiento por un hombre herido.

    En el lugar, se percatan de la presencia del hombre tendido en el piso, el cual contaba con múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo. Personal SAMU se trasladó al sitio del suceso, constatando el fallecimiento de la víctima a raíz de las lesiones.

    De acuerdo a lo que detalló el oficial de Ronda de Carabineros, Teniente Joaquín Zuñiga, “preliminarmente, se mantiene la información que se trataría de una riña. Desconocemos la cantidad de personas que habrían participado en el hecho y va a ser materia de investigación”.

    “Se mantiene personas en calidad de testigo, los cuales están en la Sexta Comisaría de Recoleta y se van a entrevistar posteriormente con personal especializado de la PDI”, añadió.

    En cuanto al fallecido, según explicó este sería un residente de la comuna.

    Más sobre:PolicialRecoletaCarabinerosHomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    Lo más leído

    1.
    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    2.
    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    3.
    Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

    Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

    4.
    Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales

    Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales

    5.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    6.
    Minsal presenta programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal

    Minsal presenta programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio
    Chile

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

    El último recurso de gremios de gas, sanitario y eléctrico contra artículo de reconexión en megarreforma tras revés en el TC
    Negocios

    El último recurso de gremios de gas, sanitario y eléctrico contra artículo de reconexión en megarreforma tras revés en el TC

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

    Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico
    El Deportivo

    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico

    Se implementará a partir de 2027: Conmebol anuncia cambio en el formato de la Copa Sudamericana

    Mindep denuncia ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en el cierre de la Corporación Santiago 2023

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin
    Mundo

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    EE.UU. mata a cuatro personas en nuevo ataque contra embarcación en el Caribe

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson