Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta tras ser atacado con un arma blanca en reiteradas ocasiones.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 4:55 horas, cuando personal policial se constituye en Av. Dorsal con calle O’Higgins, a raíz de un procedimiento por un hombre herido.

En el lugar, se percatan de la presencia del hombre tendido en el piso, el cual contaba con múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo. Personal SAMU se trasladó al sitio del suceso, constatando el fallecimiento de la víctima a raíz de las lesiones.

De acuerdo a lo que detalló el oficial de Ronda de Carabineros, Teniente Joaquín Zuñiga, “preliminarmente, se mantiene la información que se trataría de una riña. Desconocemos la cantidad de personas que habrían participado en el hecho y va a ser materia de investigación”.

“Se mantiene personas en calidad de testigo, los cuales están en la Sexta Comisaría de Recoleta y se van a entrevistar posteriormente con personal especializado de la PDI”, añadió.

En cuanto al fallecido, según explicó este sería un residente de la comuna.