Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos, viviendas y un local comercial en la comuna de Los Lagos: una persona falleció

Un voraz y fatal incendio se registró la madrugada de este martes en la comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos. El fuego destruyó el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos Pedro de Valdivia, además de viviendas y un local comercial.

La emergencia se inició cerca de las 03:30 horas, momento en que las llamas se propagaron rápidamente. El fiscal Sergio Carmona, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, detalló que el fuego consumió “tres viviendas, un local comercial y dependencias de la Tercera Compañía de Bomberos, además de vehículos y diverso material utilizado por la institución”.

Durante la emergencia, falleció una persona al interior de uno de los inmuebles siniestrados. De momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal .

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Miguel Segovia, lamentó lo ocurrido, pero aseguró que los voluntarios están “con la moral alta, trabajando en un fuego que está circunscrito”.

“El trabajo que se está realizando ahora es controlar rápidamente los puntos calientes que están en las casas con peligro de propagación, que si bien el fuego está circunscrito, se mantiene todavía un arduo trabajo que realizar”, indicó tras la emergencia.

El alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, expresó su “profundo pesar por todas las familias y personas afectadas por este incendio”.

“Sabemos que este es un momento muy duro para nuestra comunidad. La pérdida de espacio, fuentes de trabajo y bienes materiales genera un profundo impacto. Pero también sabemos que Los Lagos es una comunidad que se levanta, que se une y que no deja solo a sus vecinos”, indicó.

En ese sentido, señaló que el Municipio estará “acompañando a las familias afectadas y coordinando las acciones que sean necesarias para enfrentar esta emergencia y apoyar el proceso de recuperación”.

La Fiscalía instruyó una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, así como la identidad de la víctima.

Entre las pericias ordenadas por la Fiscalía se encuentra el trabajo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para establecer el origen y la causa del incendio, además de la intervención del Servicio Médico Legal para efectuar los exámenes tanatológicos correspondientes.

Asimismo, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Los Lagos realizan levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y otras diligencias investigativas.