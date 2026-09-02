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    Política

    Kast arriba a Magallanes en medio de polémica con Argentina por soberanía del estrecho

    El Mandatario sostendrá actividades en la región del extremo sur durante este martes y miércoles. Entre ellas, visitará la Base Aeronaval y la Fragata Prat. Esto, en el marco de unos ejercicios militares en la zona durante las últimas semanas.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Helen Mora

    Acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, este martes pasadas las 16:30 de la tarde (hora local), el Presidente José Antonio Kast aterrizó en Punta Arenas para sostener una gira de dos jornadas en la Región de Magallanes.

    Su arribo a la zona del extremo sur en medio de la polémica con Argentina después de que la semana pasada el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del país trasandino, Gustavo Javier Valverde, planteara que su país tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes.

    En los últimos días, la controversia siguió escalando después de que se conociera un decreto presidencial argentino de 2021, en el que se asegura que ese territorio es un “espacio compartido”.

    Así, aunque en el gobierno recalcan que la visita estaba coordinada hace semanas, la polémica será uno de los principales temas que marcará la nueva gira regional de Kast, que se da -además- a solo unos días de que el jueves sostengan una reunión bilateral con su par argentino, Javier Milei, quien ese mismo día en la mañana llegará al país para participar del Foro Madrid.

    La controversia por la soberanía del estrecho y el polémico decreto ya se tomó las primeras horas del viaje de Kast.

    Y es que durante este martes en la mañana, el ministro de Defensa, Fernando Barros -quien junto a su par de Interior, Claudio Alvarado, se sumará a las actividades del Mandatario en la región- aseguró que ya hay un texto preparado para que Milei firme la derogación del decreto.

    “Lo hemos hablado con las autoridades, todos, tanto Relaciones Exteriores como a nivel de Defensa y nosotros creemos que se están dando pasos importantes (...). De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, afirmó el secretario de Estado en radio Duna.

    Durante la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ratificó esa información y aseguró que el texto está listo desde marzo: “Cuando llegamos al gobierno en marzo, el primer viaje que hicimos fue justamente a la República de Argentina y el canciller en esa oportunidad me ratificó que efectivamente esto estaba para la firma del Presidente en aquella época”.

    Y agregó: “Está listo para la firma desde entonces. Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversarlo con nuestra contraparte argentina, le hemos recordado que eso está pendiente y que tienen que cumplirnos con firmar este decreto”.

    En el gobierno no descartan que el tema sea abordado en la reunión bilateral del jueves.

    Con ese ruido de fondo, este martes el Mandatario ya sostuvo sus primeras actividades en la región, donde presidió un gabinete regional junto a algunos parlamentarios y alcaldes. Eso sí, gran parte de la agenda se concentrará durante el miércoles.

    A primera hora -08.00 horas en Punta Arenas y 07.00 en Santiago- participará en una actividad de mejoramiento de viviendas y barrios, en la junta de vecinos Juan Pablo II, donde estará acompañado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

    Más tarde, en tanto, se trasladará hasta la Base Aeronaval de Punta Arenas, para posteriormente visitar la Fragata Prat. Lo anterior, en medio de los ejercicios militares que se han desplegado en la zona durante las últimas semanas y que han significado el despliegue de tres mil efectivos y unidades de caballería blindada y artillería, además de buques de la Armada.

    Por último, Kast cerrará la gira con una visita para inspeccionar las obras de la primera comisaría de Punta Arenas. Tras ello, se espera que regrese a Santiago cerca de las 19 horas.

    Más sobre:José Antonio KastMagallanesPunta ArenasLa MonedaArgentina

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