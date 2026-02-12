Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

La australiana Cobre adquirirá el 51% del proyecto minero Sierra Atacama, ubicado en la Región de Atacama, y que hoy es 100% de propiedad de Minera Salar Blanco (MSB), ligada al empresario Martín Borda Mingo, quien la había adquirido en octubre de 2024.

La operación consiste en un proceso escalonado en que se compra un 20% en marzo de 2026, luego se llega al 40% de la propiedad en diciembre de 2026 y en diciembre de 2027 se llega al 51%. En cada parte se desembolsa $10 millones australianos y se llega a un total de $30 millones australianos por el control de la firma ligada al socio fundador del grupo Multiexport, quien —según dice la empresa— ha invertido US$40 millones en el proyecto.

En la presentación, la australiana también comentó que existe una oportunidad de adquirir “el 100 % del proyecto a lo largo del tiempo; vendedor amigable y dispuesto a liberar el potencial del proyecto”.

El objetivo de la aventura es “optimizar las operaciones actuales, reducir costos, rescindir contratos onerosos, impulsar los esfuerzos de control de calidad y extraer toneladas adicionales de los vertederos de residuos. Aumentar la producción de 400 toneladas por mes (t/m) a 1000 t/m.

“El proyecto incluye la posibilidad de desarrollar una mina a cielo abierto a gran escala, en la que se pueden iniciar inmediatamente los primeros trabajos, y una ampliación de la concesión minera existente”, dijo en su información a los inversionistas.

La firma también estimó que “el terreno de exploración sigue estando muy poco explorado, lo que ofrece un enorme potencial alcista dados los importantes descubrimientos de cobre en las cercanías”.

El proyecto operativo se encuentra cerca de faenas de Marimaca Copper (Marimaca y Pampa Medina), Capstone Copper (Mantos Blancos) y Antofagasta Minerals (Cachorro). En detalle, la propiedad son 40.000 hectáreas, donde en 15 mil hay licencias mineras para la firma.

“Esta adquisición supone una gran transformación para Cobre. Pasamos de ser una empresa de exploración y desarrollo a convertirnos en un productor en un centro de producción en Chile que cuenta con una importante infraestructura”, dijo el presidente ejecutivo de Cobre, Martin Holland.

Antes de su salto en Chile, Cobre se concentraba en proyectos de exploración y desarrollo en Botsuana, donde tiene proyectos con alianzas con BHP y Sinomine International.

Relación antigua

El presidente ejecutivo de Cobre, Martin Holland, y Martín Borda coincidieron en Lithium Power International, dueña del Proyecto Blanco en el Salar de Maricunga, que, desde 2023, es propiedad de Codelco.

Holland fue el CEO y fundador de la firma y Borda era accionista en dicha sociedad. Algo que resaltó la firma en su presentación: “El presidente de Cobre, Martin Holland, y el Sr. Borda completaron una inversión similar con Lithium Power International, que se vendió a Codelco en 2024 por 385 millones de dólares australianos”.