¿Se cerró la polémica por el Estrecho de Magallanes tras declaración Kast-Milei?
Argentina reafirmó la soberanía de Chile en el paso marítimo austral pero no ha modificado el decreto 457, que lo califica como un "espacio compartido" pese a los tratados vigentes de 1984 y de 1881. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista internacional del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y exdirector de Planificación de la Cancillería durante el gobierno del expresidente Boric, Andrés Villar, explicó los pormenores y las implicancias del impasse diplomático entre Santiago y Buenos Aires.
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