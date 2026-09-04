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    ¿Se cerró la polémica por el Estrecho de Magallanes tras declaración Kast-Milei?

    Argentina reafirmó la soberanía de Chile en el paso marítimo austral pero no ha modificado el decreto 457, que lo califica como un "espacio compartido" pese a los tratados vigentes de 1984 y de 1881. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista internacional del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y exdirector de Planificación de la Cancillería durante el gobierno del expresidente Boric, Andrés Villar, explicó los pormenores y las implicancias del impasse diplomático entre Santiago y Buenos Aires.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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