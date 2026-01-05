Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

El 26 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial la reforma de pensiones, convirtiéndose oficialmente en ley. Tan solo unos días después Nicolás Glisser Silberman (43 años) renunció a su trabajo.

Estuvo en el equipo de inversiones de AFP Capital por nueve años, como head of equities, pero en abril de 2025 decidió dejar la industria a cambio de un gran proyecto que tenía en mente: formar su propia AFP.

Desde entonces, Glisser ha estado trabajando con ese fin. El también exgerente de inversiones de Corpbanca Asset Management (2013-2016) y exgerente de trading de MBI Corredores de Bolsa (2011-2013), entre mayo y julio de 2025 logró reunir a más de una decena de variados inversionistas, principalmente emprendedores y expertos del mundo financiero y en la gestión de activos.

El ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, que también tuvo un paso por Santander Asset Management (2008-2011), cuenta que tras casi una década en AFP Capital, el diagnóstico que tenía es que la industria hace un “buen trabajo, pero que falta competencia. La verdad es que la reforma está bastante bien estructurada y probablemente genere mayor competencia”. Su idea es precisamente esa: “Entrar con una nueva AFP a aumentar la competencia”.

Para eso, lo primero que hizo fue buscar una serie de socios inversionistas “que realmente me aportaran valor”, además del dinero necesario para constituir esta nueva AFP que se llamará “Multiplica”. Y el proyecto ya está financiado y en desarrollo.

“Hay emprendedores Endeavor chilenos que han sido exitosos, han fundado empresas que han desafiado industrias completas”, comenta Glisser al describir a una parte de sus socios. Es que entre los inversionistas de esta AFP en formación están Matías Muchnick (NotCo), Tomás Bercovich (Global66), Mauricio Navarrete (AdClean), Boris Kraizel (Buscalibre), Daniel Silberman (Mediclic), Allan Turski y Rodolfo Borzutzky (exTiendapet).

Entre quienes tienen experiencia en el sistema y mundo financiero, además de Glisser, también se encuentran Germán Guerrero (MBI), Alberto Muchnick (presidente de AMM Capital), y Andrés Muchnick (gerente general de AMM Administradora de Fondos).

Actualmente, tienen como socio tecnológico del proyecto a Abaqus, fintech que también tiene una participación accionaria dentro de esta iniciativa.

¿Qué fue lo que motivó que se unieran todos esos particulares inversionistas? Además de que Glisser aporta su experiencia al interior de la industria de AFP, este “es un proyecto bien interesante desde el punto de vista tecnológico. Varios inversionistas participan de industrias muy ligadas a la tecnología; y acá, la innovación y el poder diferenciarse y ser más competitivos va muy de la mano con ser eficientes y ser lo más tecnológicos posible. Entonces, creo que ahí vieron un buen fit, al unir su experiencia con lo que se puede hacer para entrar a la industria", comenta el exejecutivo.

“Socialmente atrativo”

A los nuevos inversionistas no solo les pareció atractivo el retorno que eventualmente traerá su nuevo negocio. También tiene otro factor, que detalla Glisser. “También es atractivo socialmente. Estamos buscando ser más competitivos, y eso trae un beneficio directo a los cotizantes: ser más barato tiene una relación directa con que las pensiones sean más altas. Eso también generó interés, socialmente se ve atractivo”, sostiene.

Agrega también que “se generó un grupo inversionista súperinteresante” y eso hizo que haya cada vez más inversores atraidos a participar.

El proyecto lo lidera Glisser, pero en el día a día está participando de manera activa Andrés Muchnick, entre otros inversionistas. Ambos se reunieron el mes pasado con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para resolver algunas dudas. Por parte de la AFP en formación también estuvo presente otro inversionista, el abogado Lorenzo Gálmez (Gálmez Salas & Cía).

Todos ellos asistieron junto un asesor que contrataron, Renato Hamel Maturana, quien anteriormente fue intendente de fiscalización de prestadores públicos y privados de la Superintendencia de Pensiones (2009-2012). No fueron parte de la reunión, pero tienen contratado también al estudio de abogados CEPD.

¿Qué tipo de AFP es la que quieren crear? “Estamos apuntando a ser eficientes, súpertecnológicos, y que esa tecnología vaya de la mano con tener en el centro a los cotizantes, para que tengan una experiencia lo mejor posible”, explica.

Hay varios actores que hasta ahora han mostrado interés en ingresar a la industria, pero todos ellos en general han dicho que están en una etapa de evaluación y a la espera de la normativa que debe dictar la Superintendencia de Pensiones para tomar una decisión final. Pero ese no es el caso de Multiplica.

“Eso es algo que nos diferencia. La etapa de evaluación ya pasó. Esto no está en veremos, la decisión ya está tomada. Si bien la Superintendencia de Pensiones aún está publicando algunas normas que especifican ciertos detalles, para nosotros, con lo que está delineado en la reforma, ya fue suficiente para hacer una evaluación y ya estamos decididos. Estamos desarrollando este proyecto hace un rato“, afirma.

La idea inicial es ingresar al sistema con la nueva subasta del stock de afiliados que se aprobó con la reforma previsional. El primer llamado a licitación deberá hacerlo la Superintendencia antes de agosto de 2027, para adjudicarse el proceso a fines de ese mismo año y que a mediados de 2028 ocurra el primer traspaso de afiliados. “A nosotros nos hace sentido entrar probablemente con la nueva licitación”, puntualiza.

Actualmente existen siete AFP que gestionan los recursos de 12 millones de afiliados: Modelo es la AFP con mayor participación de mercado, según número de afiliados (23% a septiembre), le siguen Provida (21%), Habitat (14%), Planvital (13%), Capital (12%), Uno (11%) y Cuprum (5%).

La última ingresar fue Uno, creada por el exgerente general de AFP Cuprum, Ignacio Álvarez, junto a otros socios, que entró al sistema en 2019 con una comisión del 0,69% tras ganarse la licitación de nuevos afiliados. En total se han adjudicado tres subastas, incluida la última, por lo que hoy es la administradora que tiene la menor comisión de la industria, una de 0,46% de la remuneración o renta imponible.