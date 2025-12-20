SUSCRÍBETE POR $1100
    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Las personas de entre 36 y 45 años concentran la mayor cantidad de deudores, y en su mayoría son hombres que, en promedio, han realizado desembolsos de $ 4,4 millones con cargo a los fondos de pensiones a junio. En total se han pagado $ 546.796 millones (unos US$ 600 millones).

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Las medidas contra quiénes sean parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Foto referencial.

    En mayo de 2023 empezó a operar la Ley N° 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, donde, entre otras cosas, se entrega la posibilidad de cobrar la pensión alimenticia adeudada a través de los fondos de pensiones que tienen dichas personas en sus AFP.

    El reporte “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” que realiza de manera anual la Superintendencia de Pensiones, entregó un balance sobre los pagos de pensiones de alimentos con cargo a los fondos previsionales que se han hecho en los últimos doce meses terminados a junio.

    Allí se observa que, entre julio de 2024 y junio de 2025, a 126.790 personas deudoras de pensiones de alimentos se les hizo un cargo en sus cuentas de capitalización individual, ya sean obligatorias o voluntarias. De ellas, un 97,6% fueron deudores hombres y el restante 2,4% corresponde a deudoras mujeres.

    Según tramo de edad, tanto en hombres como mujeres, son las personas entre 36-45 años las que concentran la mayor cantidad de deudores, con una participación cercana al 38%. Le sigue el tramo de entre 26 y 35 años, con el 27,6% del total. Y luego las personas de entre 46 y 55 años, que representan el 24,5%.

    Más atrás se ubican quienes tienen entre 56 y 65 años, ya que son el 7,2% del total. Luego se posicionan aquellos que tienen hasta 25 años (2,4%), y las personas de 66 años o más (0,1%).

    En total, se han pagado $ 546.796 millones (unos US$ 600 millones) con cargo a los fondos de pensiones en dicho periodo. De ellos, $ 541.209 millones (unos US$ 590 millones) son montos retirados desde cuentas personales de deudores hombres, mientras que $ 5.587 millones (equivalente a US$ 6 millones) fueron sacados desde cuentas personales de mujeres.

    Bajo este escenario, la Superintendencia reportó que el monto promedio pagado con cargo a los fondos de pensiones fue de $ 4.372.979, en el caso de los hombres deudores, y de $ 1.845.232, en el de las mujeres.

    Tales montos que se han retirado de los fondos de pensiones de deudores de pensiones de alimentos, en promedio, son mayores que los recursos a los que accedieron las personas en los tres retiros de AFP que se aprobaron en el país entre 2020 y 2021.

    En el primer retiro el monto promedio entregado por solicitud de 10.971.069 afiliados fue de $ 1.421.988, y en total se sacaron US$ 16.586 millones. En el segundo retiro, los 9.134.516 afiliados que retiraron lo hicieron por un monto promedio de $ 1.460.712, por lo que en total se sacaron US$ 14.186 millones. En el tercer retiro se pagó en promedio $ 1.443.852 a 8.734.317 personas, destinando US$ 13.115 millones.

    “El pago de deudas de pensiones de alimentos a través de esta nueva ley contribuye a avanzar en soluciones a una problemática que está en la base de los desafíos de equidad de género, relacionados con la feminización de la reproducción y la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos”, sostuvo el reporte de la Superintendencia.

    Explicó que esta ley “estableció un mecanismo de pago permanente de las deudas de pensiones de alimentos que mantiene pendiente una persona, otorgándoles a los tribunales de familia la facultad y la responsabilidad de investigar sus cuentas financieras, bancarias, de ahorro previsional voluntario e incluso, si corresponde, de ahorro previsional obligatorio”.

    Para llevar adelante esto, “la Ley N° 21.484 entrega a los tribunales de familia la posibilidad de consultar información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros servicios del Estado. También les faculta para consultar a las AFP para determinar si se requiere ordenar el pago de las deudas con cargo a los recursos previsionales de la persona deudora", detalló.

    Las reglas

    Para que se pueda cobrar una deuda de pensión de alimentos mediante los fondos de pensiones que acumula el deudor en la AFP, deben cumplirse algunos requisitos.

    Entre ellos, que exista una deuda total o parcial de tres mensualidades continuas o discontinuas de pensión de alimentos. Pero además, el tribunal de familia debe definir, después de haber hecho una investigación, que el deudor no tiene recursos en sus cuentas bancarias, instrumentos financieros ni ahorro previsional voluntario, o que son insuficientes.

    En estos casos, se establecieron porcentajes máximos de retiros en los fondos acumulados en la AFP. Si el deudor está a 15 años o menos de llegar a la edad legal de jubilación, se puede sacar hasta el 50% de los fondos acumulados. Cuando la persona deudora está a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir la edad legal de retiro, se puede desembolsar como máximo el 80% de los fondos acumulados. Mientras que a más de 30 años de la jubilación se puede sacar hasta el 90% de los recursos.

    Por otra parte, si la persona ya está pensionada por vejez o invalidez, no podrán pagarse deudas de pensiones de alimentos con cargo a esas cuentas previsionales.

